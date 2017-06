Depende en qué mes den a luz las profesoras interinas tienen más o menos derechos. El sindicato CGT denuncia la "discriminación" que sufren las interinas que dan a luz entre mayo y finales de agosto. Con la actual normativa sobre contratación de interinos, estas mujeres pierden el derecho a cobrar el verano siguiente (porque no llegan al mínimo de 240 días con contrato). Además, su paga extra de diciembre se ve muy disminuida; pierden antigüedad en las listas de interinos y puntos para las oposiciones; y no pueden disfrutar del mes de vacaciones si han estado de baja maternal en julio y agosto. "Están doblemente discriminadas por ser interinas y por ser mujeres", subraya Alfonso Alegre, portavoz de Educación de CGT Aragón.

La zaragozana Silvia Gareta es una de ellas. Es profesora interina de Biología y Geología. El curso pasado estuvo en el IES Medina Albaida de Zaragoza y este, en el IES Pirámide de Huesca. El 24 de julio de 2016 fue madre de una niña y estuvo de baja maternal hasta el 11 de noviembre. Debido a esta baja no llega a los 240 días con contrato y no tiene derecho a cobrar este verano.

"Esta normativa es muy injusta. Me discriminan por ser profesora interina y madre. No puedo cobrar el verano y mi paga de diciembre fue muy pequeña. Como la baja maternal y este verano de 2017 no cuentan como trabajados, pierdo antigüedad y me adelantarán otros profesores en la lista de interinos. Tendré menos puntos para las siguientes oposiciones. Y pierdo más derechos: los profesores tenemos la matrícula gratuita en la Escuela de Idiomas. La matrícula es a mitad de septiembre. Cuando fui a matricularme me dijeron que no me podía acoger a la gratuidad porque en ese momento estaba de baja maternal y no tenía contrato en vigor. Si me hubiera roto una pierna en vez de dar a luz tendría más derechos", se lamenta Silvia Gareta, de 35 años, madre de dos hijos.

Reivindicación en mesa técnicas