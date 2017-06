"Da mucho más miedo meter a las ovejas en las parideras que dejarlas cercadas en el monte"

Los ganaderos de los municipios fronterizos entre la comarca de Los Monegros y la Delimitación Comarcal de Zaragoza siguen sin pegar ojo. Desde San Mateo de Gállego, localidad en la que se registró el sábado el último ataque del lobo que campa por la zona, Aurora Bello relata con enojo la realidad de su día a día. Su marido, Jesús Malo, ha pasado casi dos meses durmiendo en el coche, a unos 15 kilómetros de casa y cerca de sus 800 ovejas, para tratar de evitar que fuesen asaltadas de nuevo por el cánido. Compraron e instalaron focos para mantener iluminado el rebaño durante la noche y ahuyentar al animal, desembolsaron 250 euros en la compra de una cámara que cedieron a la DGA y encima, lamenta, tienen que lidiar con los comentarios de quienes insinúan que los ganaderos de la zona no están protegiendo lo suficiente a sus rebaños.

Desde que empezaron los ataques nocturnos, los ganaderos vienen escuchando críticas por no poner a resguardo a sus ovejas durante la noche y por valerse únicamente de los pastores eléctricos para protegerlas. Vallados electrificados de 1,20 metros de altura que han demostrado ser un obstáculo demasiado pequeño para el lobo. Las recomendaciones les llueven desde todas las partes y siempre apuntan en la misma dirección: al uso de las parideras para meter al ganado por las noches y así "no poner en bandeja la comida al lobo".

Por supuesto, como todo ganadero, este matrimonio de San Mateo de Gállego tiene junto al pueblo su propia explotación con corrales donde guarecer a sus animales mientras puedan alimentarse de la huerta. Allí, dicen, cualquier animal no deseado lo tendría muy difícil para colarse. Para primavera, sin embargo, toca subir al monte en busca de alimento. En estos momentos, a unos 15 kilómetros de casa. Los terrenos son de titularidad municipal y no están a la venta, por lo que los ganaderos abonan una tasa anual para poder utilizar los pastos y las parideras que hay desperdigadas por la zona. Parideras que no siempre están cerca de donde se encuentra el alimento y que además suelen depender de los ayuntamientos y, por norma general, llevan décadas 'en pie' y muestran a simple vista las huellas del paso del tiempo, el abandono e incluso el saqueo.