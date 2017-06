¿Se puede prohibir dar el pecho en espacios públicos?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende la lactancia natural "en cualquier lugar y en cualquier momento", según una campaña de sensibilización que lanzó el año pasado. Las recomendaciones de la OMS chocan con la realidad y con la falta de regulación sobre este tema. Una madre denunciaba este martes que en el Centro Natación Helios de Zaragoza no le habían dejado amamantar a su hija cuando estaba sentada cerca de la piscina. No es el único caso. Hay más mujeres que cuentan en grupos de lactancia y en las redes sociales que no les han permitido dar el pecho en espacios públicos.

"Amamantar es una necesidad para el bebé y para la madre. Es necesario asegurar el derecho fundamental de los niños y niñas a ser amamantados en cualquier lugar y momento. Por lo tanto, la lactancia materna es completamente legal en cualquier espacio público. No permitir a una mujer amamantar a su hijo en un espacio público es un acto de discriminación", afirma Belén Gimeno en el escrito que dirigió este lunes a la dirección de Helios. Un socorrista le dijo la semana pasada no podía dar el pecho junto a la piscina "porque podía contaminar el agua", y porque la normativa prohíbe comer en la zona de baño. Belén está esperando una respuesta a su escrito de protesta. "Hay un vacío legal sobre la lactancia materna en espacios públicos. Debería regularse y aclararse que es un derecho que no se puede prohibir", afirma.

¿Por seguridad o por quejas de otros usuarios?

Otra madre zaragozana, Marta Estabén, vivió una situación similar la semana pasada en el Stadium Casablanca. "Estaba sentada en el bordillo de la piscina dando el pecho a mi hijo pequeño, mientras mi otro hijo se bañaba. Cuando terminé la toma vino una socorrista y me dijo que se habían quejado varios socios y que ahí no podía dar el pecho. Hasta ahora nunca había tenido ningún problema con la lactancia en el Stadium ni en otro lugar. No hay ninguna norma sobre la lactancia en espacios públicos. Tal vez debería especificarse para que quede claro que es un derecho", afirma Marta.