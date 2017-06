Detienen en Teruel al presunto autor del apuñalamiento a un joven en Zaragoza

El arrestado se encontraba viajando en autobús desde la capital aragonesa con destino a Valencia cuando los agentes le han detenido durante la parada que el autocar realiza en la estación de Teruel.

Se le acusa de un presunto delito de tentativa de homicidio. La agresión se produjo este lunes sobre las 16.30. La Policía recibió varias llamadas alertando de una pelea en la que estaban implicadas varias personas, pero cuando llegaron al lugar ya no había nadie. No obstante, la investigación abierta por agentes del Grupo de Homicidios permitió unas horas más tarde detener a dos de los implicados en la reyerta, aunque no al autor material del navajazo.