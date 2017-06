Más de 11.000 jóvenes podrían acogerse al 'cheque nini' de 430 euros anunciado por Báñez

Según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la comunidad aragonesa (a fecha 31 de mayo de 2017) hay 11.374 inscritos en este plan: 1.547 pertenecen a la provincia de Huesca, 1.181 a la de Teruel y 8.646 a la de Zaragoza. Estas cifras han ido mejorando a lo largo de los últimos años. En mayo de 2015 solo había 1.533 inscritos, un año después esta cifra ascendía hasta los 6.170 y ahora casi se ha duplicado. De hecho, según señaló la ministra, uno de los objetivos de esta medida es seguir incentivando las inscripciones en este plan, que intenta facilitar la contratación de los jóvenes españoles.

“Desde su puesta en marcha se ha comprobado que este plan no está dando resultados”, recalca Juan Carlos Cantín, secretario de Empleo y Formación de CC. OO. Aragón. Según puntualiza, la intención era que aquellos jóvenes que habían tenido que abandonar el país para encontrar un trabajo pudieran volver e incentivar el empleo indefinido entre la población de menor edad. “Sin embargo, ninguna de las dos cuestiones se están cumpliendo, por lo que tememos que este nuevo anuncio sea otro parche más”, sostiene.

No hay que olvidar que el Sistema Nacional de Garantía Juvenil todavía no aglutina a todos los jóvenes que no tienen un empleo ni estudian. Tal y como evidencian los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 2016 había 14.800 aragoneses menores de 30 años que no trabajaban ni se estaban formando, por lo que más de 4.000 no estarían inscritos. Esta cifra ha ido a la baja en los últimos años, pero todavía sigue aglutinando a un volumen importante de la población aragonesa.

Esta ayuda supondría que los jóvenes que encontraran un empleo cobrarían más de 1.000 euros al mes. Los contratos de formación en España no pueden ser inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero durante el primer año se cobra el 75% de lo estipulado (el 25% restante se entiende que son horas de aprendizaje). De este modo, cada uno cobraría, al menos, el 75% de 825,50: 619,12 euros mensuales. Si a esto le unimos la ayuda propuesta por la ministra, el salario base ascendería a 1.049 euros. Para llevarlo a cabo, Báñez especificó que existe una partida de 500 millones de euros en los presupuestos de 2017.

A pesar de que la medida ya ha sido anunciada, todavía quedan algunas cuestiones por ajustar. De hecho, se espera que esta semana se lleve a cabo una reunión con los interlocutores sociales y posteriormente todavía se deberá realizar una conferencia sectorial con las comunidades. “No nos parece correcto que, siendo que estamos en pleno proceso de negociación en las mesas del diálogo social, este tema no se haya trasladado a este foro”, lamentan desde UGT Aragón. Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de este sindicato, lamenta que esta iniciativa no ayude realmente a la creación de empleo: "Esto supone un gasto adicional para las arcas públicas, que debería ser costeado por los empresarios, puesto que ya obtienen beneficios económicos”.

Por ello, apuesta por la creación de otros tipos de contratos de formación: de ocho horas, con su correspondiente retribución (ligada al convenio del sector) y con perspectivas a ser indefinidos. Por ejemplo, subraya el trabajo que se está haciendo en la FP Dual, con un parte dedicada al aprendizaje laboral (y su respectiva retribución) y otra a los estudios.

Por su parte, desde CC. OO. se encuentran expectantes ante la propuesta del ministerio. “A primera vista nos parece un parche que no va a tener efectos. Este tipo de contrato (el de formación) ya está bastante bonificado, de hecho, hay que tener especial precaución en que las empresas no abusen de ellos para contratar a personal que tendría que estar en un puesto indefinido”, recalca Cantín.

Desde su punto de vista, se deberían poner en marcha iniciativas que fomenten el empleo indefinido y alejen a los jóvenes de la precariedad laboral, “pero para ello no solo hace falta una ayuda de un año o año y medio de 430 euros, sino un compromiso firme por parte de los empresarios de llevar a cabo contratos con unas condiciones dignas”.

¿Cómo es un contrato de formación?

El año pasado se suscribieron un total de 1.060 contratos de formación en Aragón. Este 2017, los datos son más bajos ya que solo se han registrado 232 en los primeros cinco meses (es decir, hasta mayo), mientras que durante el mismo periodo de 2016 esta cifra ascendía hasta los 441, según los datos obtenidos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Estos contratos van dirigidos a jóvenes que tengan entre 16 y 25 años (hasta 30 en el caso de que la tasa de desempleo se sitúe por encima del 15%) y que no tengan una cualificación para un contrato en prácticas (una Formación Profesional o una carrera universitaria). La duración es de uno a tres años. En el caso de firmar un contrato de este tipo, durante el primer año el 75% de la jornada laboral se destinará a trabajo, mientras que el 25% se tratará de formación. Estos porcentajes evolucionarán al 85% de actividad laboral y 15% de actividad formativa en los dos años siguientes.

Estos contratos ya cuentan con incentivos para las empresas. Por ejemplo, la reducción de las cuotas empresariales al 100% para empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 250 empleados. En el caso de que el joven esté inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, este incentivo consistirá en una bonificación. Además existen bonificaciones de la formación y de los costes de tutorización. No hay que olvidar que si se transforman en indefinidos, la empresa tendrá una reducción en las cuotas de la Seguridad Social de 1.500 euros anuales (si el contrato es a un hombre) y 1.800 euros (si es una mujer la que lo firma). La duración máxima es de tres años.