Podemos critica falta de transparencia en internalización del personal IAA

En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria de la formación morada, Maru Díaz, ha recordado que su grupo es favorable a esta internalización, que llevaban en su programa y que pondría fin a una época en la que el bipartidismo regía en torno a un "pilar fundamental" en forma de un partido que recibía un conjunto de instituciones a cambio de garantizar la gobernabilidad a izquierda y derecha, en referencia al PAR.

Esta política de "pseudoexternalización", además de que suponía que estas instituciones trabajaran por el interés de un partido en lugar del interés general, ha mantenido, posibilitaba prácticas que no se permitirían de haber estado controladas directamente por la Administración, caso del IAA o de la empresa pública Sarga.

Ha recordado que alguna de estas prácticas ya han sido denunciadas por la Cámara de Cuentas y que ellos han pedido una comisión de investigación al respecto, así como que la estabilidad de los gobiernos la tienen que dar las políticas concretas y no la instrumentalización de las instituciones.

Por su parte, Marta de Santos, pese a que ha valorado como "muy positiva" la reconversión en la dirección general del IAA, ha insistido en que no disponen de la información necesaria y ha vuelto a pedir la relación de puestos de trabajo de este ente público, que no la tienen "ni siquiera" los delegados sindicales.

Aunque ha señalado que "parece que se les quiere tener muy contentos", en referencia a estos trabajadores, ha afirmado que tampoco quieren que sean los "paganos" de la actual situación y ha defendido que si se garantiza que han accedido a sus puestos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad se "blinden" sus derechos.

Ha denunciado que en los procesos de selección del IAA "jamás" ha habido representación sindical y que es el Gobierno de Aragón el que debe aclarar todas las "sospechas" al respecto sobre que este ente haya servido de "agencia de colocación" del PAR, como han sostenido los sindicatos.

Además, ha traído a colación que de los tres informes solicitados para este informe de ley, en el que el Ejecutivo propone que los trabajadores del IAA se incorporen a la DGA como personal laboral a extinguir, solo el interno ha avalado la fórmula, mientras que Intervención muestra una "contundente oposición" a la misma y los servicios jurídicos apuntan a un "futuro imprevisible".

Por tanto, de Santos, que ha insistido en que desde Podemos no tienen ningún problema en particular con las personas que ocupan esas plazas, ha propuesto que, a los que se demuestre que han entrado de forma correcta se les reconozca como personal laboral indefinido no fijo, "en ningún caso funcionario" y que los puestos salgan a oposición.

En otro orden de cosas, sobre la comisión de investigación sobre el IAA, aprobada por unanimidad en las Cortes, la portavoz de Podemos ha señalado que para la apertura definitiva de la misma se necesita el consenso entre los grupos para pactar los comparecientes y la hoja de ruta, para lo que está habiendo conversaciones.

Ha expresado que le gustaría que los trabajos comenzaran "cuanto antes", pero que es algo que depende de todas las fuerzas políticas y que están encontrando una "amplia reticencia" por parte de "los partidos del régimen".