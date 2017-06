La Interventora General ve improbable que Aragón cumpla el objetivo de déficit

La Interventora General de Aragón , Ana Gómez, considera "improbable" que la Comunidad cumpla este año el objetivo de déficit , aunque la "brecha" no será tan significativa como en ejercicios anteriores.

Gómez ha comparecido este lunes a petición del PP, Podemos y PAR para detallar el informe de intervención en el que se advierten insuficiencias presupuestarias este ejercicio, de en torno a 160 millones de euros que PP y PAR elevan a unos 200.

En su intervención, ante las dudas sobre el cumplimiento del déficit que han mostrado PP, PAR y Ciudadanos, Gómez ha indicado que la Intervención General no ha hecho una estimación oficial al respecto pero sí comparte las conclusiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), de forma que ve improbable que se cumpla, al igual que la deuda.

"Las cifras son bastante evidentes", ha dicho Gómez, quien no obstante ha apuntado que aún hay tiempo en lo que queda de ejercicio para adoptar medidas que mejoren la posición de Aragón respecto al cumplimento del déficit.

En cuanto a las insuficiencias en las cuentas de este año, ha indicado que no supone que el presupuesto sea insuficiente en su conjunto, sino que presenta "desajustes" que se deberán financiar con modificaciones presupuestarias, que ha recomendado "a la mayor brevedad", así como con el porcentaje de inejecución, que es algo "estructural", y con ingresos extra, como los 34,49 millones más que Aragón recibirá del Estado una vez aprobados los presupuestos generales.

Además, ha defendido el rigor del informe frente a las dudas planteadas por los portavoces de Hacienda del PP y del PAR, Antonio Suárez y Elena Allué, quienes elevan la insuficiencia a unos 200 millones, entre otras cuestiones, para gastos de personal en Sanidad y Educación, factura farmacéutica, para la escuela concertada o para el IAI.

No tengo "una bola de cristal"

Gómez ha remarcado que el informe se basa en una metodología y está documentado, pero responde a estimaciones que pueden o no ser acertadas porque la Intervención General no tiene "una bola de cristal".

Se ha referido expresamente al capítulo de personal y ha indicado que no hay ninguna insuficiencia, ya que en 2016 la ejecución fue de 2.023 millones de euros e inicialmente este año es de 2.049, lo cual cubriría todos los incrementos previstos, si bien eso no implica que no haya desajustes entre secciones, algunas por exceso y otras por defecto.

Opinión de los grupos

Suárez, en su intervención, ha insistido en que la interventora "barre para casa", aunque sin "intencionalidad de encubrir", y Allué, que ha sido "benevolente" y aunque no mienta, "no dice toda la verdad" porque no contabiliza determinadas insuficiencias.

Por su parte, Héctor Vicente, de Podemos, ha afirmado que el informe confirma los "agujeros" de los que ya advirtió su grupo y ha planteado si se podrán solventar con la mejoría en la recaudación, con mayores ingresos procedentes del Estado y con la inejecución presupuestaria o si será necesario adoptar medidas adicionales.

Además, ha señalado que estos "agujeros" se producen desde hace años y lo que subyace es la "gran farsa" de la austeridad cuando es una política "imposible", y ha calificado de "censurable" que Suárez descalifique a la interventora porque las conclusiones del informe no le gustan.

Allué, por su parte, ha tachado de "censurable" la actitud de Podemos por "copiar" la petición de comparecencia de la interventora del PAR una vez enviado el orden del día, lo que evidencia "falta de compañerismo", y también de "hipócrita" por cuanto aprobó el presupuesto de este año y es responsable de que sea una "chapuza".

Javier Martínez, de Ciudadanos, no ha dudado de la profesionalidad de la interventora y ha opinado que el informe plantea "una serie de obviedades" que Podemos ratificó con su voto, y es que el presupuesto es "una obra maestra" que no sirve más que para "gastar sin límites sin atender absolutamente a nada".

Alfredo Sancho, del PSOE ha lamentado el "inusitado ejercicio de victimismo político" de la oposición ante un informe "absolutamente técnico" que refleja lo que recoge el presupuesto: un planteamiento político de priorización en la recuperación de los servicios públicos y de la obligación de cumplir el objetivo de déficit.

Por el grupo mixto, Gregorio Briz, de CHA, ha valorado la profesionalidad y el coraje de Gómez al defender el informe, consecuente con un presupuesto "aceptable", frente a los ataques de los grupos de la oposición porque se han sentido "absolutamente frustrados".