La solución a las altas temperaturas en los colegios se pospone hasta el próximo curso

Hay colegios aragoneses donde los últimos días las temperaturas han rozado los 40 grados dentro de clase (como el Hilarión Gimeno). Ante la falta de un protocolo contra el calor en los centros educativos aragoneses, los profesores se apañan como pueden: bajan las persianas, abren las puertas para que buscar corriente, los niños traen ventiladores o abanicos, se sustituyen las tareas lectivas por juegos en el patio...

Aragón es una de las comunidades autónomas que más está sufriendo la ola de calor. Más de 30 colegios e institutos han denunciado temperaturas excesivas dentro de los centros, por encima de los 27 grados que marca la normativa de seguridad laboral. En otras comunidades autónomas con altas temperaturas como Madrid o Extremadura, sus gobiernos se plantean la posibilidad de reducir la jornada lectiva por el calor. En Aragón, el Departamento de Educación descarta esta medida. Mientras, los sindicatos denuncian la falta de un plan de medidas contra el calor y un protocolo de actuación. La consejera de Educación, Mayte Pérez, anunció este viernes en las Cortes que para el próximo curso se pondrá en marcha un protocolo para aliviar el exceso de calor en los colegios durante el curso.

La consejera de Educación no contempla instalar aparatos de aire acondicionado, dado que considera que esta medida "no es la mejor", según su respuesta a una pregunta parlamentaria en el pleno de las Cortes formulada por la diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar. Respecto al protocolo que anunció para el próximo curso, no avanzó qué medidas concretas recogerá el documento, salvo que se revisarán las cubiertas de los centros más antiguos.