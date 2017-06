Echenique condiciona negociar el presupuesto de 2018 a que haya un borrador

El líder de Podemos en Aragón, Pablo Echenique , ha condicionado este viernes la negociación con el Gobierno PSOE-CHA del presupuesto de la Comunidad de 2018 a que haya un borrador para no repetir el "sainete" de las cuentas de este año .

En la sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en las Cortes, el presidente, Javier Lambán, ha hecho un llamamiento a Podemos e IU a sentarse a negociar el presupuesto del año que viene tras el verano.

Las cuentas de 2017 se aprobaron el pasado mes de mayo y Echenique, en declaraciones a los medios en los pasillos de las Cortes, ha reiterado que no se puede repetir "la vergüenza" de que el PSOE interpelara continuamente a Podemos a negociar unos presupuestos que "no existían".

Para Echenique, si el presidente este año tiene "de verdad" voluntad de cumplir el Estatuto de Autonomía y traer el borrador de presupuestos antes del último trimestre del año para que puedan estar en tiempo y forma, debería dar orden a sus departamentos "ahora mismo" de que empiecen a preparar las cuentas del año que viene durante el verano.

Aunque no ha exigido expresamente que el Gobierno registre en las Cortes el presupuesto para que pueda darse esa negociación y ha subrayado que su partido nunca se cierra "en banda" a nada, sí ha insistido en que los departamentos, que son los que tienen los datos y no la oposición, han de preparar las cuentas y hacer el trabajo preliminar para presentarlas, "y después de eso -ha añadido-, ya veremos".

"No revivamos el sainete según el cual Javier Lambán dice que es Podemos quien hace los presupuestos y se le olvida que es presidente de Aragón", ha aseverado el líder de la formación morada, quien ha apuntado que la posibilidad de que haya o no negociación aunque el Gobierno no haya registrado las cuentas en las Cortes es "hacer política ficción".

"Estamos muy lejos de que haya una hoja de excel", ha aseverado Echenique, quien ha reiterado que lo que tiene que hacer Lambán es ejercer de presidente, dar orden a sus consejeros de que se pongan a hacer cuentas y cuando el trabajo esté avanzado "empezaremos a hablar los grupos de la oposición con el gobierno".