"Estaba en Córdoba haciendo la mili. Voté por correo. Estuvimos dos semanas acuartelados porque en el ejército no se fiaban un pelo de Adolfo Suarez. Pero lo recuerdo todo con la nostalgia de esos veinte años que se fueron y no volvieron".

Antonio Tello

"Yo el día 15 de junio de 1977 me encontraba en Tenerife de luna de miel y mi recuerdo es que en aquella mañana aparecieron las calles repletas de octavillas y propaganda electoral, que no se veía el suelo. En el resto de mi vida no lo he vuelto a ver".

Joaquín Piquer

"La primera vez que voté con mis 21 años recién cumplidos. !Que ilusión!"

Lector anónimo

"Yo estuve de interventor por el PCE . la verdad es que me pasé el día muy emocionado, ya que estaba viendo que los esfuerzos que habíamos hecho en contra de la dictadura servían para algo , aunque luego a la hora de ver los resultados nos llevamos una gran desilusión , ya que el partido solo sacó 22 diputados. Pero bueno, tenía 23 años , toda la vida por delante y una gran ilusión por intentar cambiar las cosas".

Juan Carlos Arrudi, Casa Socotor. Sallent de Gallego

"Recuerdo perfectamente parte de la jornada.

En la entidad financiera donde trabajaba, hoy desaparecida, nos daban cuatro horas para ir a votar.

Lo hice, con mucha ilusión, la verdad, y después, aprovechando ese momento, me fui con mi chico (¡¡¡¡entonces nos aterraba la palabra "novio"!!!!) a la playa.

Lo que hoy es usual, no lo era entonces, un mediodía, entre semana en la playa??????.

Era un día precioso, soleado, expectante. Siempre lo recuerdo así, lleno de sol y luz....."

María Ayala

