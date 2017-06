El Parlamento aragonés emplaza a celebrar el 700 aniversario del Archivo de la Corona y a reunir ya al Patronato

El Pleno de las Cortes de Aragón ha instado este jueves al Gobierno de Aragón a promover la celebración del 700 aniversario del Archivo , junto con todas las comunidades implicadas en su gestión para poner en valor "toda la riqueza patrimonial e histórica del mismo", al aprobar por unanimidad una proposición no de ley de CHA en este sentido. También han propuesto reunir ya al Patronato.

La cámara ha aprobado esta segunda propuesta al dar el visto bueno, con la abstención de Podemos e IU, a una proposición no de ley del PAR en la que los aragonesistas proponen reunir al Patronato, en el plazo de dos meses, para "abordar la problemática situación de bloqueo" de este organismo para evitar que esto perjudique a Aragón y con la participación de, al menos, la mayoría de las comunidades que integran el Patronato, sin que la oposición del Gobierno de Cataluña "suponga un veto".

Además, el PAR ha exigido que si la Generalitat catalana reivindica la propiedad de fondos exclusivos no sea una cuestión a negociar bilateralmente entre esta y el Gobierno de España sino que "se garantice la igualdad y la participación de todas las comunidades integrantes de la antigua Corona" y el Patronato tome las decisiones oportunas. Como CHA, el PAR ha pedido, asimismo, que se celebre el 700 aniversario de la fundación del Archivo.

El PAR ha planteado que el Ejecutivo aragonés se implique en la resolución del bloqueo unilateral del Patronato por parte del Gobierno catalán, evitando la segregación de los fondos.

En representación de CHA, Gregorio Briz ha observado que el Estatuto de Autonomía recoge "con claridad" la competencia respecto al Archivo y la necesidad de elaborar una ley estatal de creación del Patronato que regule la participación de las comunidades autónomas integrantes. Ha apostado por celebrar el 700 aniversario. Briz ha dicho que "no es razonable ni comprensible" que Cataluña pueda segregar parte de este Archivo.

La portavoz adjunta del PAR, María Herrero, ha criticado que el Patronato lleve 10 años sin reunirse, en una situación de "bloqueo de facto", exigiendo que se convoque aunque la Generalitat de Cataluña no haya nombrado a su representante.

Herrero ha emplazado al Gobierno de España a convocar en el plazo de dos meses una reunión del Patronato y busque una solución para desbloquear este organismo sin perjudicar a Aragón, con el acuerdo de al menos la mayoría de las comunidades que integran el Patronato. También ha instado al Ejecutivo regional a implicarse en la solución y promover la convocatoria de la reunión urgente del Patronato y de la celebración del 700 aniversario de la creación del Archivo.

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha presentado una enmienda in voce a la iniciativa del PAR para sustituir la expresión Cataluña por la de Gobierno de la Generalitat y así "no caer en la trampa de los independentistas" y no equiparar al pueblo catalán con la institución del Gobierno regional de aquella comunidad.

El diputado de Podemos, Alfonso Clavería, ha reclamado que se mantenga la unidad del Archivo y ha rechazado el tono poco "amistoso" de la iniciativa del PAR respecto de Cataluña.

El parlamentario del PSOE, Enrique Pueyo, ha propuesto que el Gobierno de Aragón se apoye en los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares para conseguir la convocatoria de la reunión del Patronato, destacando el "interés" de Aragón por la continuidad del Archivo. Ha considerado que dinamizarlo podría suponer importantes "réditos culturales".

El diputado del PP, Antonio Torres, ha hecho notar que este el archivo vivo más antiguo de Europa y ha apoyado celebrar "por todo lo alto" el 700 aniversario y reunir al Patronato, así como mantener la unidad del archivo.