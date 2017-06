Los alumnos más brillantes de la selectividad

El zaragozano José Asensio ha obtenido la nota máxima de admisión en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU), un 13,87. El joven, estudiante de Bachillerato en el IES Jerónimo Zurita , tiene previsto solicitar admisión en Medicina en la Universidad de Zaragoza . "Siempre me han gustado mucho las ciencias, pero hasta estos dos últimos años no he tenido claro si decantarme por una titulación más numérica como Física o Matemáticas o por una centrada en la sanidad", explica.

Este joven de 17 años se muestra muy contento y sorprendido por haber conseguido la mejor nota de este año. "Es genial después de todo el trabajo y el esfuerzo realizado durante todo el año. Era consciente de que iba a tener buenos resultados, pero no esperaba la mejor calificación", subraya.

De hecho, tenía cierto respeto al examen de Historia, ya que es la asignatura que menos le gustaba. "Al final el examen fue sencillo y el que más difícil me pareció fue el de Lenguaje y Literatura, ya que el tema del comentario de texto (física cuántica) era complejo para hacer un resumen", subraya. Sin embargo, esto no evito que consiguiera un diez en esta prueba. Ahora espera con ilusión la llegada de esta nueva etapa.

En Huesca, la nota más alta la ha obtenido María Abizanda, de Barbastro, con un 13,854, que también es la segunda nota más alta de Aragón. María tiene previsto solicitar admisión en el grado en Estudios Ingleses. "Me gustan mucho los idiomas y en los últimos años me he ido de intercambio a diferentes países de habla inglesa como Irlanda o Canadá. Por ello, he decidido cursar la antigua Filología Inglesa", explica.

Para lograr estos buenos resultados académicos asegura que lo más importante es el trabajo constante durante todo el Bachillerato, especialmente en segundo. "Cursando Humanidades he tenido que dedicarle muchas horas a memorizar la teoría y a realizar traducciones, tanto de griego como de latín", afirma. Este es el segundo año consecutivo que un alumno del IES Hermanos Argensola consigue la mejor calificación de la provincia.

La tercera mejor calificación en Aragón ha sido la de Marta Villalba, de la provincia de Zaragoza, que ha obtenido un 13,794. En su caso estudió en el colegio Romareda y tiene pensado cursar Física el próximo curso: "Siempre me ha llamado la atención la física, en especial, la astrofísica. Además, este año he disfrutado mucho con la asignatura así que creo que es la mejor opción".

Esta zaragozana destaca que para lograr estos buenos resultados ha sido clave ir confiada a las pruebas de selectividad. "Había tenido muy buenos profesores en el Bachillerato y sabía que el trabajo duro ya estaba hecho. En ese momento hay que estar tranquila para que los nervios no te traicionen", subraya. Aún así reconoce que nunca habría esperado tener la tercera mejor calificación de la Comunidad.

La turolense Alicia Pilar Blasco , con un 13,683, ha obtenido la mejor nota en la provincia de Teruel y se plantea estudiar en Valencia Diseño y Tecnologías Creativas. "Durante años pensé en estudiar una ingeniería o arquitectura, pero finalmente me he dado cuenta que me gusta más un plan mixto como este, que auna lo tecnológico con las bellas artes", recalca.

Por ello, esta alumna del IES Vega de Turia decidió cursar el Bachillerato de Ciencias, pero se preparó la asignatura de Historia del Arte, ya que le ponderaba para el acceso a la titulación que desea. "Esta materia me la he tenido que preparar durante este último mes y ha sido bastante complicado; pero ha merecido la pena. Estoy muy sorprendida con los resultados", sostiene.

La segunda y tercera mejor nota en la capital turolense la han obtenido Antonio Martín con un 13,53 y Víctor Sirbu, que quiere estudiar Medicina, con un 13,391.

En la provincia de Zaragoza, Pablo Goñi ha quedado el tercero con un 13,77 en la prueba de acceso. Este estudiante, que aún no ha decidido qué estudiará, destacó por sus resultados en las olimpiadas nacionales de Física y de Química.

En la capital altoaragonesa, María Pilar Sánchez ha obtenido la segunda mejor calificación con un 13,614 y Elena maría Baratech, que aún no sabe qué estudios solicitará en primer lugar, la tercera con un 13,45.