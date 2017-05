El 75% de los alumnos homosexuales se sienten discriminados en el instituto

"A lo largo de siete años de intervenciones en centros educativos hemos constatado que hay una discriminación hacia este colectivo. Es una situación prácticamente invisible. La exclusión sucede a menudo ante el desconocimiento de las familias y del propio centro. Este informe pone de relieve no solo la realidad de las aulas aragonesas, sino también la necesaria formación requerida por parte de alumnado, profesorado y toda la comunidad educativa", afirman desde Somos. El informe se presenta coincidiendo con la celebración este miércoles del Día internacional contra la la homofobia, bifobia y la transfobia.

Esta ONG aragonesa ha elaborado el 'Informe sobre homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en las aulas aragonesas' analizando las encuestas realizadas por 1.007 alumnos de 14 a 18 años (de 1º a 4º de la ESO) de cuatro institutos: IES Bajo Aragón (Alcañiz), IES Pilar Lorengar (Zaragoza), IES Ramón y Cajal (Huesca) e IES Rodanas (Épila).

El 77% del alumnado encuestado afirma ser heterosexual; el 12%, homosexual; el 0,3% no se encasilla en ninguna de las categorías, y el 5% prefiere no contestar. Uno de cada cinco encuestados afirma que tiene dudas sobre su orientación sexual, sobre todo entre los de 3º de la ESO. En los cuatro centros, hay alumnos transexuales visibles para sus compañeros (personas cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer).

Datos del rechazo

El informe revela que la LGTBIfobia está muy presente en los institutos. El 40% del alumnado considera que las muestras de amor en público de dos hombres o dos mujeres son "desagradables" o "asquerosas". El 22% siente incomodidad ante la bisexualidad y muchos afirman que se cambiarían de sitio si supieran que su compañero de pupitre es bisexual. El 21% de los chicos y 16% de las chicas muestran un rechazo absoluto a las personas transexuales.

Solo el 17% conoce a hombres gays cercanos. Y solo el 9% de los participantes en el estudio dice conocer a mujeres lesbianas. "Es muy importante contar con referentes cercanos: amigos, familiares, compañeros de clase o profesores gays, lesbianas, bisexuales o transexuales. Cuando son conocidos, el rechazo disminuye. Es muy preocupante la invisibilidad de las mujeres lesbianas, las personas bisexuales y transexuales en el medio rural", destaca Loren González, director de la oficina técnica de Somos y coordinador del estudio.

"Los adolescentes y jóvenes tienen muchos estereotipos sexuales sobre diversidad afectivo-sexual, modelos de amor, de pareja y de familia, debido fundamentalmente al desconocimiento. Estos prejuicios acaban convirtiéndose en discriminación y en violencia. Las víctimas directas son sus compañeros y compañeras LGTB y aquellos que no cumplen las normas de género que se esperan", advierte el estudio.

Los chicos recurren a la pornografía

Las fuentes de información de los encuestados son sus iguales (62%), seguido de internet (58%) y, en el caso de los chicos, la pornografía (83%).

Los alumnos LGTB no se sienten apoyados por sus profesores ni por los centros. La ONG Somos destaca las carencias de los centros escolares en relación a este tema y pide "una apuesta clara por la coeducación y los principios de la escuela inclusiva". La asociación ha enviado el informe al Departamento de Educación y al Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). Y prepara una campaña de sensibilización en seis centros escolares para el próximo curso. En su web está disponible el informe y numerosos materiales educativos.

La Plataforma Juventud LGTBI Aragonesa (de la que forma parte la asociación Somos) convoca una manifestación este miércoles por la tarde, que saldrá a las 19.00 del Paraninfo para terminar en la plaza del Pilar. El lema de la marcha es 'Contra su violencia, diversas y orgullosas'. Reivindican leyes que eviten la discriminación del colectivo LGTB.