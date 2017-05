La victoria de Macron da vía libre a la autopista eléctrica y deja opciones a la TCP

Para conseguirlo, además de anunciar el cierre de sus centrales térmicas francesas "en un plazo de cinco años", plantea el aumento de las conexiones, en la línea con el pacto que firmaron España y Francia hace más de un año y que contemplaba la construcción de un paso eléctrico por el Pirineo central, entre otras actuaciones.

Falta de concreción

Pese a que el espíritu de sus discursos y su programa sí apuesta por estas conexiones, hay una incógnita, que es previsible que ya no se aclare hasta después de las elecciones legislativas francesas, que son el próximo mes de junio. El programa con el que se ha presentado a la Presidencia de Francia no asume ningún compromiso de conexiones concretas con otros países. De hecho, todavía no hay ningún indicio para saber si Macron tiene algún opinión respecto a si preferiría la conexión eléctrica por Aragón, por País Vasco o por Navarra, que son las tres que andan en liza.

Sucede algo parecido con las conexiones ferroviarias. Se conoce que Macron quiere aumentar las enlaces ferroviarios de Francia con el resto de la UE, pero no cuáles serían para él prioritarios. Es previsible que estos detalles –muy relevantes– se vayan definiendo una vez que tenga un primer ministro y este vaya formando su equipo ministerial.

Pese a estas indefiniciones, Macron era el único candidato que concurría a las elecciones presidenciales que defendía abiertamente estas posibles conexiones. La que era candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, apostaba por lo contrario. Los otros dos principales candidatos –que ya cayeron en la primera ronda –François Fillon, el candidato equivalente al PP español; ni Jean-Luc Mélenchon, el equiparable a Podemos– tenían discurso europeísta.

Advertencia de Bruselas

Este escenario inicialmente poco propicio hizo reconocer a la propia Unión Europea que la conexión entre Francia y España a través del Pirineo central estaba "muy afectado por los procesos electorales" en el país vecino.

En este sentido, el comisario de Energía de la UE, Miguel Arias Cañete, reconoció formalmente estos problemas en una comparecencia el pasado febrero. Entonces, vaticinó que el proyecto de conexión por Aragón no podría "empezar" hasta después de las elecciones en Francia. El realismo de Arias Cañete le llevó a posponer a 2025 la finalización de la conexión eléctrica. Hasta ese momento, Bruselas aún hablaba formalmente de finalizarla en 2020. Hay que tener en cuenta que la Comisión Europea está directamente implicada, ya que es coimpulsor del proyecto.

El empuje de la UE y el país vecino hacia esta conexión tiene cierta contradicción para Aragón. Por un lado, es clave que se construya para posibilitar que –sobre todo la provincia de Huesca– tenga acceso a energía suficiente que permita la instalación y desarrollo de industrias que puedan poner freno a la despoblación. En el lado negativo está que el apoyo que recibe el proyecto se centra en la política de acabar con el carbón. Francia necesita la conexión con España precisamente porque quiere reducir la dependencia que tiene hacia sus centrales térmicas.

Resultados en la Comunidad

Por otro lado, ya se conocen de forma oficial cómo se posicionaron los ciudadanos del país vecino que votaron en el consulado de Francia en Zaragoza el pasado 7 de mayo. En la segunda ronda, que enfrentó a Macron y Le Pen, hubo 520 votos. De estos, 472 fueron para el candidato liberal, mientras que la líder del Frente Nacional obtuvo 48 sufragios de franceses adscritos al consulado zaragozano.

En la primera ronda, aún con todos los candidatos en liza, Macron sacó 161 votos, Mélenchon 119, Fillon tuvo 83, el candidato del PSF Benoît Hamon 51, y Le Pen 28.