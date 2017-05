“Me he inspirado en María Moliner”

“Nací en 1947 en el seno de una familia muy pobre y en un pequeño pueblo muy atrasado del valle del Jerte: El Torno ( Cáceres ) Allí apenas pude ir a la escuela porque tuve que ayudar siendo niño en la tareas agrícolas y ganaderas que tenían mis padres. En 1961, recién cumplidos los 14 años, mis padres me mandaron con unos tíos míos que vivían en un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona muy cerca de Manresa. Me trasladé a Tarrasa para estudiar Maestría Industrial y luego estudié Ingeniería Técnica Industrial, que acabé en 1972. En 1982, por razones familiares y de salud, me fui a Sevilla y gané unas oposiciones como profesor de Tecnología en institutos de Formación Profesional, y paralelamente estudié Pedagogía por al UNED. En esa tarea he estado hasta que me prejubilé en 2008. Hacia el 2000, entró Internet en mi casa…” Así reconstruye su existencia Feliciano Robles Blanco que inició en 2013 la redacción de 300 biografías de Aragoneses Ilustres y las ha colgado en la red y las ha promocionado por Facebook . No están todos los que son, sin duda, pero el esfuerzo y la generosidad son encomiables.

- ¿Qué supuso para usted la aparición de Internet?

- Ha sido decisiva. Desde entonces he trabajado en muchos proyectos de divulgación en Internet, primero en Wikipedia y después en Wikispaces.

- ¿Qué le llevó a hacer esta labor tan apasionante e intensa?

- Durante varios años fui editor de Wikipedia y cuando me prejubilé pensé que podía seguir haciendo ese trabajo pero en otro soporte conocido como Wikispaces, que me permitió personalizar mi trabajo a mi gusto y superar lo que no me gustaba en Wikipedia. El rasgo personal que he dado a este proyecto es que, aunque haya 19 profesiones en la web, yo me he inclinado preferentemente hacia las que pertenecen al ámbito científico-técnico (Arquitectura, Ciencias e Ingeniería) Humanidades, Justicia y Medicina. Aparte de las profesiones creativas como la Literatura, Artes Plásticas y Música.

- ¿Cuánto años ha invertido en preparar este proyecto?

- Llevo editando biografías desde el 2011, y ya he hecho proyectos semejantes para Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias. El de Aragoneses Ilustres lo inicié en 2013 y desde entonces se han ido haciendo revisiones anuales a medida que han ido apareciendo nuevos personajes que se han considerado merecedores de la condición de “aragonés ilustre”.

- ¿Qué impresión ha sacado de los aragoneses?

- Como Aragón fue una región muy castigada por la emigración, muchos de los personajes biografiados han tenido que desarrollar su trayectoria profesional fuera de su tierra, lo cual ha supuesto grandes dificultades de todo tipo.

- ¿Quién le ha ayudado?

- Me han ayudado de forma puntual muchos personajes que están vivos, ya que casi todos ellos me enviaban su currículo profesional para que yo escribiese lo que quisiera de los mismos. Esto ha dado a las biografías una gran veracidad en sus contenidos

- ¿Qué personajes le han conmovido más?

- Pues han sido muchos, pero principalmente los que por culpa de sus ideas políticas o religiosas sufrieron persecución en sus vidas. Algunos fueron asesinados, otros encarcelados y otros exiliados. Pienso en el científico Francisco Aranda y Millán (1881-1937), en el escritor Ramón José Sender (1901-1982) o el médico Manuel Bastos Ansart (1887-1973).

- ¿Son, también, sus favoritos?

- Eso es difícil de resumir porque por tratarse precisamente de personajes ilustres todos ellos tienen biografías muy destacadas. Los que me han impresionado han sido aquellos que fueron pioneros en sus respectivas profesiones y los que compartieron su vida profesional con la docencia. Me ha llamado mucho la atención la biografía de María Moliner. Me he inspirado mucho en ella para realizar esta tarea de ir editando biografías. Seguiré en la tarea.

- ¿Le ha sucedido algo especial con este listado, le han escrito, tiene alguna anécdota particular?

- Me resultó muy emotivo escribir la biografía del doctor Manuel Bastos Ansart. Me curó una enfermedad grave que tuve cuando era niño y fui operado dos veces en el Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos de Madrid y este señor había sido durante la República director de ese centro.

- ¿Cuál ha sido su idea, su pretensión, para quién está pensado su dominio?

- Este trabajo se ha editado de forma altruista y está al servicio de todas aquellas personas que, por cualquier motivo, tengan curiosidad por conocer la vida de cualquiera de los personajes biografiados. Todo el tiempo empleado en esta web se ha hecho de forma altruista, colaborativa y con criterios pedagógicos. He actuado con absoluta independencia y respeto. Ha habido pocas quejas. Las biografías están actualizadas y están bloqueadas para que nadie las pueda modificar o vandalizar.

- ¿Ha estado por aquí, tiene amigos aragoneses?

- He estado varias veces en Aragón, tanto en el Pirineo, como en Huesca y Zaragoza, y tengo varios amigos y conocidos maños. La foto que envío es una que me hice en Zaragoza en el 2012 y corresponde a la última vez que estuve de turismo en esa ciudad junto con mi esposa.