Un zaragozano podría estar retenido en Siria por una milicia kurda

La detención de Sánchez Grassa no pudo ser confirmada oficialmente a HERALDO ni por la Oficina de Información Diplómatica ni por el portavoz del ministro de Asuntos Exteriores. En el caso de este último, alegó que la Ley de Protección de Datos les impide facilitar este tipo de información. Este diario contactó también con el entorno familiar y más cercano al zaragozano, que aseguró no tener "ni idea" del arresto ni tampoco de que este se encontrara combatiendo en Siria.

Según las agencias internacionales, el grupo de voluntarios internacionales cruzó al Kurdistán Sur (Bashur) desde Rojava para volver a casa, pero fueron detenidos en el punto de control de Asayish, a 1,5 kilómetro de Erbil. Además del nombre del zaragozano, estas daban los de Callum Ross, Ozkan Ozdil, Anthonî Degatto, Justin Schnepp, Mirko Bruna, Paola Andolina y Damien Rodríguez.

Este periódico se puso también en contacto con John Harding, uno de los responsables de los equipos médicos del YPG. Harding está en la actualidad en Londres, pero ha regresado recientemente de la región siria de Rojava. El galeno confirmó que los nueve voluntarios internacionales han sido detenidos por el KDP, pero no pudo aportar más datos. Sí lo hizo Simyazan, la novia de uno de ellos. Desde Belgrado, aseguró a HERALDO que los voluntarios habían sido retenidos por haberles caducado el visado y que a sus abogados les llevaría en torno a 10 o 15 días liberarles. Además, apuntó que no es la primera vez que el KDP actúa de este modo y mostró su esperanza en que estén siendo bien tratados en prisión. "Como son todos extranjeros, las embajadas no permitirán que les pase nada", confió.

Un activista vecinal

Fernando Sánchez Grassa, conocido como Nano, ha estado siempre ligado a las reivindicaciones del movimiento vecinal de Torrero. De hecho, él fue uno de los once jóvenes que se encaramaron al tejado de la vieja cárcel del barrio en enero de 2011 como protesta a la orden de desalojo el Ayuntamiento de Zaragoza. Algunos colectivos aprovecharon el abandono del edificio para crear el Centro Social Okupado Kike Mur y desarrollar allí actividades. Como propietario del inmueble, el Consistorio acudió a la Policía para que echaran a los okupas.

La decisión de encaramarse a la cubierta de la prisión les costó a los ‘once del tejado’ ser juzgados por usurpación de bien inmueble y enfrentarse a multas de 1.800 euros, aunque un acuerdo rebajó finalmente el castigo a 270.

El reconocimiento del barrio hacia Fernando Sánchez se hizo también manifiesto en enero de 2003, cuando durante la ‘Tertulia de la República Independiente de Torrero’ le entregaron las ‘Llaves de la República’ como galardón. Como experimentado montañero, el nombre de Sánchez Grassa ha estado asociado a varias iniciativas en defensa del patrimonio natural aragonés. Una de las más mediáticas se produjo en diciembre de 2007, cuando Nano y el también montañero Jesús del Cerro acamparon varios días en la cima de Anayet para exigir mayor protección para el enclave. Previamente, a través de la Plataforma en Defensa de la Montaña, habían recogido 15.000 firmas para tratar de impulsar la Ley de la Montaña.