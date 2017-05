Nuevo choque en las Cortes de Aragón por el modelo educativo

La diputada popular María José Ferrando, portavoz educativa de su grupo, ha dicho que no es la primera vez que el PP tiene que instar al Gobierno de Aragón "a cumplir la ley". Además, ha apoyado su propuesta en los informes del Justicia de Aragón apoyando estas tesis y ha solicitado que todos los centros sostenidos con fondos públicos reciban los recursos necesarios. "Rechazar esta iniciativa sería despreciar al Justicia de Aragón, una institución que nos ampara a todos", ha dicho Ferrando durante la exposición de motivos.

A pesar de estos argumentos, CHA, Podemos y PSOE han votado en contra y han dado al traste con la iniciativa. Según Gregorio Briz, de CHA, la propuesta es "sectaria y provocativa". "La Constitución habla de libertad de enseñanza, pero ¿hay que pagarla toda con fondos públicos?", ha expuesto el diputado. En su opinión, existen hoy colegios "privilegiados", por lo que ha defendido que se eliminen progresivamente los conciertos.

Erika Sanz, representante de Podemos, ha justificado su no a la moción en que el modelo popular se basa en «la privatización». "La libertad de enseñanza nadie la pone en duda, pero obligación de financiar centros privados, ninguna. En ningún sitio lo pone", ha afirmado. En sus palabras, la planificación educativa es la que vela por un sistema en el que prime la igualdad y debe estar por encima de todas las cosas que "interesan solo cuando interesan". "Nosotros defendemos una educación pública de calidad y que sigan los conciertos allá donde la pública no llegue", ha señalado.

Por su parte, la portavoz socialista en la comisión educativa, Margarita Périz, ha afirmado que el Gobierno aragonés no quiere dirigir la elección de los padres, sino planificar esa elección. "No queremos ideologizar la educación, ni hay fobias: hay apuesta por la pública, necesitando a la privada". Périz ha respondido al PP que no pueden instar a la DGA a que se respeten los derechos fundamentales en materia de educación porque ya se hace.

Mientras tanto, Ciudadanos y el PAR han escenificado su distinta visión sobre el asunto y han dado su apoyo a la propuesta popular, aunque ha sido insuficiente para que saliera adelante. El diputado de C’s Javier Martínez ha contestado a su compañero de la Chunta que la provocación la ha causado el mismo Ejecutivo de Lambán, como puso de manifiesto la concurrida manifestación en apoyo a la escuela concertada del pasado 4 de abril. "Lo que están intentando ustedes es dirigir a la sociedad aragonesa y la sociedad tiene el poder de decidir», ha opinado. Asimismo, María Herrero, del Partido Aragonés, ha dicho que hoy no sería posible la Constitución, porque no hay voluntad de entendimiento, y ha calificado de "planteamiento fundamentalista" el que mantienen los grupos de izquierda. "Ahora se ha puesto de moda hablar de libertad, pero decir que el que quiera libertad, que se la pague. Tenemos un concepto muy diferente de un sistema y un servicio públicos", ha declarado.

Tras la votación, el PP ha lamentado que no se hubiera aprobado su iniciativa y ha aventurado que será "imposible" suscribir un pacto educativo como el que se busca en la actualidad.