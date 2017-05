Aragón no pierde la ola tecnológica: dispara sus líneas de móvil, ADSL y TV de pago en 10 años

En Aragón ya hay casi tantos contratos de telefonía móvil como habitantes. También ha crecido con fuerza el número de abonados a la televisión de pago hasta superar los 150.000 y los accesos de banda ancha habilitados se acercan al medio millón. El gusto de los aragoneses por lo tecnológico parece haber superado el bache de la crisis económica y las últimas cifras publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) son de auténtico récord.

No se había visto un crecimiento igual en años y puede ser que las cifras actuales aún sean mucho mayores, porque los últimos datos del organismo regulador desagregados por comunidades autónomas y provincias hacen referencia al ejercicio 2015 y no al año pasado. Las estadísticas regionalizadas se presentan con un año de retraso pero las tendencias aparecen apuntaladas y no dejan lugar a dudas: el móvil le ha quitado casi todo el protagonismo al teléfono fijo, cada vez hay más hogares aragoneses con televisión de pago y la banda ancha gana cada ejercicio miles de contratos.

Desde hace ya varios años, las líneas móviles y fijas en la Comunidad están inmersas en caminos totalmente opuestos: mientras las primeras no han dejado de crecer desde 2007, las segundas caen en picado desde 2009. Las líneas de telefonía móvil han conseguido adelantar por la derecha a las fijas y casi las doblan. Los contratos de móvil en la Comunidad superaron de forma holgada en 2015 la barrera del millón de titulares al situarse en la cifra récord de 1.032.011 abonados.

Esta cifra, según anota la CNMC, solo contabiliza contratos pospago, por lo que el número de líneas en la Comunidad es mayor. Según el organismo regulador la penetración de las líneas pospago en Aragón es del 77,8%, por lo que el número de líneas prepago podría situarse en torno a las 230.000. El número total de líneas móviles superaría de esta forma los 1,2 millones, aunque esta cifra es solo una estimación a falta de cifras oficiales.

En lo que a contratos móviles se refiere, Aragón ha ganado más de 300.000 usuarios de contrato móvil en menos de una década. Un auge casi meteórico que no se entiende de otra forma que íntimamente ligado a la llegada y posterior popularización de los teléfonos con internet, pues las mejores ofertas de los operadores para navegar desde estos terminales están asociadas a contratos.





Más de 150.000 abonados a la TV de pago

Si el smartphone, hoy indispensable en el día a día de millones de personas, está detrás del auge de la telefonía móvil, la afición por las series y otros productos televisivos (sobre todo internacionales) a buen seguro que explica parte de la fiebre por la TV de pago. Son muchas las generaciones, jóvenes y no tan jóvenes, que en los últimos años han comenzado a seguir con avidez series extranjeras, sobre todo producidas en Estados Unidos. A los operadores de televisión les costó un poco percatarse de este fenómeno fan (durante años solo fue posible estar al día con EE.UU. a través de páginas 'piratas' de internet como Megaupload o 'Series Yonkis', ambas clausuradas), pero al final lo hicieron y empezaron a incluir en sus parrillas las series más seguidas, emitiendo sus capítulos pocas horas después de su estreno al otro lado del charco. Esto les reportó miles de usuarios nuevos.

Pero la progresión del número de abonados de televisión de pago en Aragón no ha sido tan clara como en el caso de las líneas de teléfono. La TV privada sufrió varios altibajos de abonados entre 2007 y 2013 seguramente debido a las estrecheces económicas derivadas de la crisis, pero desde hace un par de años no ha dejado de crecer hasta llegar, en 2015, a su cifra más elevada de la serie histórica que facilita la CNMC. Los datos presentados por este organismo señalan que en 2015 había en Aragón 154.337 abonados, lo que supuso un crecimiento de algo más de 14.000 contratos con respecto a 2014 y de cerca de 25.000 en comparación con 2007, el año previo al estallido de la recesión.

La oferta de series, películas y otros contenidos atractivos no ha sido la única razón de ser del crecimiento de los abonados a la TV de pago: también ha jugado un papel clave la competencia de los operadores, que inmersos en conseguir mayor número de clientes, en los últimos años han lanzado paquetes (incluyen en una misma factura el fijo, el ADSL, la televisión e incluso alguna línea móvil) a precios irresistibles para reventar el mercado. Se pueden encontrar este tipo de productos 'totales' desde 50 euros (son cuotas mensuales promocionales que normalmente tienen validez de un año).





Este 'círculo' tecnológico no se entiende sin los datos de usuarios de líneas fijas de banda ancha que, como ha sucedido con la telefonía móvil, no han dejado de crecer desde 2007 y ya se acercan al medio millón de usuarios en Aragón. La progresión ha sido tal, que en ocho años los operadores han ganado cerca de 195.000 usuarios, casi tantos como había en toda la Comunidad en 2007, ya que entonces, de acuerdo con las estadísticas de la CNMC, había en Aragón 213.336 líneas fijas de banda ancha. 2015 cerró con 408.247 contratos de este tipo.

Con estos datos, no es extraño que la Comisión Nacional del Mercado de Valores afirme que los servicios audiovisuales y la banda ancha "tiran del sector de las telecomunicaciones", que en 2015 facturó en toda España algo más de 30.254 millones de euros.