El coche urbano sin carné... que triunfó en el campo

Se les conoce popularmente como coches sin carné , pero oficialmente son cuadriciclos ligeros y es necesario el permiso AM para conducirlos. Tuvieron su momento de esplendor hace 15 años, en especial entre conductores mayores de 60 años , aunque se crearon para un público joven de ciudad, ya que no hace falta ser mayor de edad para usarlos.

No son los únicos contrastes de este tipo de vehículos. Quizá el más importante, y el que posiblemente haya llevado a su caída en el mercado -aunque nunca alcanzaron grandes cuotas-, es el del precio, similar al de un automóvil normal. Superan los 12.000 euros, pese a que solo cuentan con dos plazas (conductor y copiloto) y tienen vetado el tránsito por autopistas y autovías.

En la actualidad hay 1.084 cuadriciclos matriculados en la provincia de Zaragoza, de los que menos de la mitad (473) pertenecen a la capital. Desde Agrimoto, el principal concesionario de estos vehículos en la ciudad, reconocen que “estaban pensados para la ciudad, pero la realidad ha resultado ser otra”.

La realidad es que la mayoría de los conductores que optan por un coche sin carné son personas de más de 60 años, que viven en el entorno rural y lo utilizan para desplazamientos dentro de su localidad o para acudir a sus campos y fincas. Muchos de ellos no se ven preparados para hacer frente el proceso de obtener el carné conducir B, y en este segmento encuentran una salida para sus necesidades de movilidad.

“También hay un importante porcentaje de gente que no quiere sacarse el carné por el motivo que sea, mientras que los menores de 18 años son minoría”, comentan. Lo cierto es que se ha pasado de vender “60 al año a solo 12 o 15”, ya que “el público al que va dirigido es al que más le ha afectado la crisis”. Según los datos facilitados por la Jefatura de Tráfico, en el año 2000 se matricularon en la provincia de Zaragoza 114 cuadriciclos. El año pasado, 19.

Menos seguros

A ello también han contribuido los informes negativos sobre la seguridad de este tipo de vehículos. Uno de los más importantes, el EuroNcap, reflejó el año pasado las deficiencias de algunos de los modelos más importantes. Su secretario general, Michiel van Ritingen, tildó de “decepcionante” los resultados de los cuadriciclos.

En concreto, se destacó que la protección ante colisiones con otros vehículos u obstáculos sigue siendo en general “muy baja”, lo que genera riesgos “serios” para la seguridad de los ocupantes.

Para conducir un cuadriciclo ligero es necesario contar, al menos, con el permiso de conducir AM, haber cumplido 15 años y superar una prueba psicotécnica. Los vehículos están limitados para no superar los 45 km/h. Y su cilindrada es igual o inferior a 50 centímetros cúbicos. En el caso de los eléctricos, no pueden superar los 4KW de potencia máxima neta.