Los jueces ordenan incluir en la escolarización 8 aulas concertadas que había excluido la DGA

Hace solo unos días, el Gobierno de Aragón anunció su intención de retirar el concierto de una de sus aulas a 13 colegios de la provincia de Zaragoza, provocando una manifestación a la que acudieron más de 30.000 personas por las calles de la capital aragonesa.

Nueve de las escuelas afectadas han interpuesto recursos y, de momento, y hasta que haya sentencia definitiva, los juzgados han estimado la solicitud de ocho de ellas. Las del noveno centro, el San Gabriel (Zuera) están pendientes de resolución. Además, se espera que los cuatro colegios que aún no han recurrido a la justicia pidan medidas cautelares la semana que viene, el lunes o el martes, ya que el miércoles arranca el proceso de escolarización. Los magistrados dan cinco días al Gobierno de Aragón para recurrir.

Lo que deciden, específicamente es, según uno de sus propios autos, "ordenar a la Administración que proceda a la inclusión en la oferta efectuada a través de la actuación impugnada de la unidad/aula o grupo con la que hasta el momento contaba en primero de infantil y a contar con el proceso de escolarización en estos términos".

Desde la ampa del Virgen de Guadalupe, han mostrado su satisfacción por la medida ya que, como han declarado, "el Gobierno de Aragón puede optar a retirar un concierto, pero no de esta manera. Estamos contentos de que hayan tenido en cuenta nuestros argumentos, porque nuestro concierto era muy reciente y tenemos una sola aula por curso. De otra manera, nos condenaban a morir".

En el mismo caso se encuentra el colegio Santa María de la Esperanza de Pina de Ebro, que solo oferta un aula por curso, que la DGA había propuesto dejar de concertar y que ahora tendrá que seguir ofertando.

El Gobierno de Aragón, por boca del secretario general técnico de Educación, Felipe Faci, ha declarado que cumplirá el auto, pero que no lo comparte. "Es una auto que vamos a cumplir -ha manifestado Faci-, aunque no estamos de acuerdo. Pero no nos sorprende porque se ha producido con una rapidez inusual. No obstante queremos decir que nosotros vamos a seguir aplicando el criterio de planificación". Faci también ha lamentado que los centros hayan acudido a la vía judicial antes de presentar alegaciones al Departamento.