Mhuel tacha de "lacra" la segregación en la mayoría de colegios concertados

El representante del Movimiento Hacia un Estado Laico (Mhuel) Alfonso Alegre ha criticado la " segregación " por motivos económicos y religiosos que llevan a cabo la mayoría de los centros concertados y la ha tachado de "lacra" que no se puede permitir en una sociedad "que se llame democrática".

Para ello se ha servido de un informe elaborado por el sindicato CGT sobre la ciudad de Zaragoza con datos de la propia Consejería de Educación que confirma que "la segregación existe" y que gran parte de ella, aunque no toda, la genera la enseñanza concertada.

En su comparecencia ante la Comisión de Peticiones y Comparecencias Ciudadanas de las Cortes, Alegre, junto a su compañero Pedro García, ha indicado que los colegios concertados acogen solo a un 22,5 por ciento de los inmigrantes pese a que aglutinan al 37 por ciento del total del alumnado de la provincia.

En cuanto a la distribución de los alumnos con necesidades educativas especiales (Acnee) y con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae), en el primer caso la pública recoge al 78% de ellos frente al 22 de la concertada, lo que supone una diferencia de 22 puntos con respecto a la proporción total de alumnos en cada modelo.

A ello se suma que, "sorprendentemente", el porcentaje de estos alumnos en los colegios concertados disminuye en primaria con respecto a infantil, cuando lo lógico es que aumenten porque la detección de estos transtornos no es inmediata.

Sobre los Acnae, Alegre ha indicado que los 31 centros que acogen menos porcentaje de este alumnado son todos concertados y ninguno de ellos llega al 1%, con fenómenos "curiosos" como los colegios Padre Enrique de Osso (concertado) y Antonio Beltrán (público), ambos en el barrio de Delicias a tres minutos andando uno del otro y el primero con un 0 por ciento de Acneae y el segundo, con un 30 por ciento.

No obstante, ha querido señalar también que "evidentemente" no toda la concertada segrega y ha destacado casos como San Vicente de Paúl o Santa Magdalena Sofía, que están por encima de la media total en estos parámetros.

Tras su exposición, ha asegurado que "no hay libertad de elección", sino "libertad para el que puede pagarla", además de que "hay padres que utilizan la libertad de elección para poder segregar" y están "encantados" de que se les cobre dinero, que en casos como el del colegio Teresiano del Pilar llegan a los 300 euros mensuales, "para que se pueda segregar".

Ha expresado también su incredulidad por el llamado "déficit de financiación" de la enseñanza concertada, ya que los centros siguen queriendo ampliar sus conciertos y, de hecho, algunos en los que van a cerrar vías piensan ofrecerlas aun sin esa financiación.

En el turno de los grupos, el popular Fernando Galve ha mostrado su desacuerdo porque no ve la segregación "por ningún lado" y ha insistido en primar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y en que la consejera, Mayte Pérez, no imponga el modelo "excluyente" al que le "obliga" Podemos.

Por el PSOE, Herminio Sancho ha subrayado que "en una sociedad libre no podemos apoyar a quien segregue" y que, en este sentido, el Gobierno actual está tratando de hacer lo que en la legislatura pasada "deshicieron".

Erika Sanz (Podemos) ha asegurado que la escuela concertada ha tenido 32 años para cumplir la ley y "no se ha dado el caso", así como que no se cumple aún con la transparencia que cree que se le debe exigir a estos centros en cuanto a gratuidad o coste de servicios complementarios, para lo que ha reclamado "voluntad política".

La diputada del PAR Lucía Guillén ha aseverado que las mismas diferencias también se dan entre colegios públicos pese a que de ello no se habla en el informe, así como de la "deficiente" financiación de la concertada para las necesidades especiales mientras la pública está "muy bien dotada".

Por su parte, Jesús Sansó, de Ciudadanos, aunque ha considerado "imposible" la proporcionalidad entre ambos modelos porque no operan en las mismas zonas de igual manera, ha reconocido que hay cifras "de difícil justificación" y que, además, la elección de los padres es la que distorsiona a veces ese reparto.

En representación del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha reiterado que la educación concertada, al recibir recursos públicos, ha de ser corresponsable a la hora de recibir alumnos Acnee y Acneae y que ello ha de ir por encima de la libertad de elección de centro. EFE

