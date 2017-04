Aragón, pionera en la escolarización tardía de los grandes prematuros

Desde el curso 2015-16, en Aragón las familias de los niños que hayan nacido antes de la semana 28 de gestación y/o con un kilo o menos de peso, y cuando el nacimiento haya sido en el año anterior al previsto, pueden decidir si escolarizan a sus hijos en el año que les corresponde o uno más tarde (de acuerdo con su edad evolutiva).

Aragón reguló este tema por la petición de varias familias de niños prematuros extremos. Y esta es la situación de Pablo, que nació en la semana 24 de gestación y pesó 660 gramos. "Nació cuatro meses antes de lo que le tocaba. Ahora va a la guardería y no lo vemos preparado para el paso al colegio. Su evolución se corresponde con un niño más pequeño. Aún va con pañal, apenas habla y no entiende algunos mensajes básicos. No tiene secuelas diagnosticadas por su prematuridad, pero sí estamos alerta. Creemos que retrasar un año su escolarización es una buena medida para él y puede serlo para otros niños", afirma su madre, Beatriz Albiac, presidenta de la Asociación de Prematuros de Aragón (ARAPREM).

Pablo está siendo tratado en el servicio de atención temprana de la DGA, donde les recomendaron que retrasaran un año la escolarización. "Mucha gente de Aragón y otras comunidades nos han preguntado por este tema. Cada caso es distinto y la última decisión es de los padres. Algunos prefieren escolarizarlos en el año que les corresponde por su nacimiento. Es bueno que tengamos la opción de elegir", apunta Beatriz.

Para solicitar esta medida, las familias deben acudir al servicio provincial de Educación y aportar un informe médico. La inspección analiza el caso y decide si se autoriza. Diez niños se han beneficiado de esta opción en los dos últimos cursos, según apuntan desde el Departamento de Educación.

Recomendación del Defensor del Pueblo

El Ministerio de Educación ha preparado una instrucción para enviar en las próximas semanas a los centros educativos de Ceuta y Melilla (donde tiene competencias) para que los padres de niños prematuros extremos puedan decidir si les escolarizan atendiendo a la edad real o a la corregida (cuando estaba previsto que nacieran), según informa Europa Press.

El Ministerio atiende así la recomendación del Defensor del Pueblo, que en su informe anual de 2016 señalaba que solo Aragón recogía esta posibilidad en su proceso de escolarización. Otras comunidades lo están estudiando (como Baleares, Castilla y León, Extremadura o Murcia). Y algunas lo aplican excepcionalmente.

En Canarias, han seguido el ejemplo de Aragón y acaban de aprobar una nueva normativa. "Las asociaciones de prematuros de Tenerife y las Palmas nos unimos y fuimos a hablar con la consejería de Educación para proponer que se pudiera retrasar un año la escolarización. Para el próximo curso los padres podrán elegir esta opción. Nos fijamos en cómo lo había resuelto Aragón", señala Vanesa Hernández, presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Prematuros de Tenerife (APREMATE).