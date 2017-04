"La educación es el gran tema sobre el que nos toca reflexionar"

Tamara Clavería tiene 31 años y forma parte del escaso 1% de la población gitana española que llega a la Universidad. El 75% ni siquiera acaba la Educación Secundaria Obligatoria. Ella, sin embargo, es la prueba viviente de que los tiempos están cambiando.

Terminó Magisterio, trabaja como técnica de Igualdad de Genero en la delegación aragonesa de la Fundación Secretariado Gitano e incide en que "la educación, la educación y la educación" es el gran tema sobre el que toca reflexionar ahora dentro del propio colectivo gitano.

Ella misma experimentó las dificultades que entraña tratar de no descolgarse de los estudios mientras te ves obligada a faltar a clase dos días a la semana durante toda la Primaria y Secundaria. "No puedo decir que no me ha costado, porque sí lo ha hecho", reconoce.

Vivía en Castelserás y sus padres se dedicaban a la venta ambulante. Cada miércoles y jueves faltaba a la escuela para ir con ellos a vender su mercancía a otros núcleos de población pero aun así su padre siempre la animó a seguir estudiando. Por eso, por las tardes se iba a recoger los deberes a casa del profesor. "Era la única gitana de Castelserás y quizás por eso me ayudaron mucho", agradece a día de hoy.

Después cambió de localidad a un término más grande y fue entonces cuando experimentó por primera vez lo que significa la discriminación. "La gente me llamaba 'la gitana' y soy consciente de que lo hacían de forma despectiva". De todas formas, Tamara no se dejó amilanar, llegó a la Universidad, terminó sus estudios y a día de hoy trabaja en la Fundación para ayudar a eliminar las barreras "externas e internas" que todavía ponen trabas al empoderamiento de la mujer gitana. "Poco a poco se está avanzando mucho -explica-, cada vez es más común que los gitanos en general y las mujeres en particular estudien pero hasta ahora había muchos reparos porque algunas familias temían que sus hijos se alejasen de sus tradiciones y de su cultura a su paso por la universidad", explica.

Tamara compara el cambio que empieza a vivir la población gitana con el que experimentó hace apenas unas décadas el resto de la sociedad española: "Antes las familias podían mantenerse con un solo sueldo pero hoy es necesario que el matrimonio trabaje. De la misma manera que antes los oficios tradicionales daban para vivir bien y ahora hay que buscarse nuevas formas de vida".

Coincide con ella Luis Miguel Díaz, un joven de 20 años que estudia primero de Derecho. Él también es gitano y también tuvo que faltar a clase de pequeño para ayudar a su padre en el trabajo pero, al igual que Tamara, logró superar las adversidades. "Tuve una temporada en la ESO en la que me rendí y quise dejarlo pero mis padres se negaron y consiguieron motivarme".

Hoy, Luis Miguel también insiste: "La Educación es lo más importante, lo que más ayudaría la total integración del pueblo gitano". Desde su punto de vista, y experiencia, avanzar en los estudios no tiene por qué guardar relación con la pérdida de la cultura: "Eso depende de cada uno. Yo, de hecho, conforme más estudio más las mantengo y reivindicado y cada día me siento más orgullo de mis diferencias. Yo aprendo cosas de mis compañeros y ellos aprenden cosas de mí", expone el joven estudiante de Derecho.

Tan claro lo tiene que a Luis Miguel le gustaría dedicarse a la política y, más concretamente, en temas de integración: "Pero no solo del pueblo gitano, sino de todos los colectivos minoritarios".

Isabel Jiménez, directora territorial del Secretariado Gitano en Aragón, recalca que la fundación lleva doce años organizando el Encuentro anual de estudiantes gitanos de Aragón con el propósito de romper los estereotipos, acabar con las dinámicas de fracaso y de abandono escolar prematuro y motivar a los jóvenes estudiantes. De todas formas este sábado, coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano, Jiménez pide un mayor compromiso por parte de la administración autonómica y avances reales hacia la creación de un Consejo autonómico del pueblo gitano. Un asunto que lleva paralizado varios años y que ayudaría a diseñar una estrategia para abordar las problemáticas que arrastra el colectivo gitano de forma global.