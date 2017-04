Un zaragozano descubre quién le abolló el coche gracias a un vídeo colgado por un testigo en Facebook

Si alguna vez se le ha pasado por la cabeza marcharse sin dejar una nota tras abollar un vehículo aparcado, piense que cualquiera puede ponerle ahora en evidencia colgando un vídeo en Facebook. No solo eso, esas imágenes pueden servir a la Policía Local para identificarle y sancionarle con no menos de 200 euros. Porque eso es lo que le acaba de suceder a un conductor novel de 21 años al que un vecino de Vía Hispanidad cazó cuando golpeaba con su Renault Clio la carrocería de un Opel Vectra estacionado junto a la avenida de Duquesa de Villahermosa.