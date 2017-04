La meningitis, ¿cuáles son los tipos que hay que vacunar?

La semana pasada, una niña de nueve años falleció en Manresa (Barcelona) por meningococo C, también conocido como meningitis C. Según detalló el departamento de Salud catalán, “no consta” que la menor estuviera vacunada, a pesar de que estas dosis están incluidas dentro del calendario de vacunación de la comunidad. “Seguir el calendario marcado es algo recomendable, pero no obligatorio; por lo que hay casos puntuales en los que los padres rechazan una o varias vacunas por motivos muy diversos”, reconoce Luis Gascón, jefe de servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del Gobierno de Aragón.