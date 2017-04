"El diagnóstico me cambió la vida"

María Victoria Latorre reconoce que en 2009, cuando le diagnosticaron la enfermedad, volvió a nacer. Tras pegarse cinco años sin saber por qué su mano derecha no le obedecía y su pierna empezaba a fallar, por fin los neurólogos pudieron ponerle nombre y apellidos a su enfermedad. Tenía párkinson. "Durante cinco años los traumatólogos no encontraban lo que me pasaba, yo sabía que tenía que ser algo del cerebro", recuerda María Victoria, que actualmente es secretaria de la Asociación Parkinson Aragón.