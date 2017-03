Una multitudinaria despedida de la Universidad

En la celebración se ha hecho entrega de la beca a 400 estudiantes que han dado por finalizados sus estudios en alguna de las cinco ramas ligadas a esta disciplina e impartidas en la Comunidad: Administración y Dirección de Empresas (ADE), ADE en inglés, Economía; Finanzas y Contabilidad, y Marketing e Investigación de Mercados.

Ha habido reacciones de todo tipo, pero lo cierto es que más de uno ha tenido que echar mano del pañuelo durante lo 10 primeros minutos de la ceremonia, en los que se ha proyectado un video compuesto por decenas de fotografías que mostraban los momentos más representativos de los jóvenes durante sus cuatro años como estudiantes.

María José Rabanaque, la Defensora Universitaria, ha sido la encargada de romper el reflexivo silencio que imperaba en la sala nada más concluir la proyección. “Estoy muy ilusionada de estar con todos vosotros en este congreso, porque aquí se abre una nueva etapa de vuestras vidas”, ha comenzado.

Tras sus palabras, los protagonistas de la tarde en el lugar han comenzado a subir por grupos de quince al escenario para recibir la simbólica beca por parte de importantes personalidades de la Universidad, como el rector, José Antonio Mayoral, o el decano de la Facultad, José María Moneva.

También lo han hecho los cinco padrinos de cada uno de los grados: Amado Franco, presidente de honor de Ibercaja (Administración y Dirección de Empresas); Javier Nieto, decano del Colegio de Economistas de Aragón (ADE en inglés); Manuel Gámez, director del Área de Gestión de la Agencia Tributaria (Economía); Domingo García, director de Bolsas y Mercados Españoles (Finanzas y Contabilidad), y Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza (Marketing e Investigación de Mercados).

Todos ellos han querido dar la enhorabuena a los graduados y les han animado a "no dejar de crecer como personas y como profesionales" durante el resto de sus vidas.

“Es un día de merecida celebración, porque habéis alcanzado vuestra meta y porque, así, habéis demostrado un gran nivel de madurez y de esfuerzo a largo plazo”, ha afirmado Amado Franco.

El presidente de honor de Ibercaja ha aprovechado la ocasión para dar a todos los presentes tres consejos “fundamentales” de cara a su futuro: no dejar nunca de aprender, porque “una titulación no sirve de nada si no se actualiza”; fomentar el trabajo en equipo para hacer grandes cosas, y actuar siempre “de acuerdo con los principios propios de honestidad”.

Los orgullosos recién graduados asentían sonrientes desde sus butacas y ovacionaban a cada uno de los que se enfrentaban al micrófono. Todos ellos querían mantener el clima festivo -o, como ellos describían, "buen rollo"- que, seguramente, llegará a su punto álgido durante la cena y la fiesta que desde hace tantas semanas tienen planificadas.