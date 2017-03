"Satisfacción" entre los convocantes por el seguimiento de la huelga de educación en todas las etapas

Los sindicatos CC. OO., UGT, STEA y CGT; FAPAR, los sindicatos de estudiantes ADEA, CEPA, EDU, Frente de Estudiantes, FEL, Purna, SE, SEI y Chen; las organizaciones MHUEL, FABZ en Zaragoza, y los partidos políticos PSOE, Podemos, IU y CHA han apoyado esta huelga contra la "degradación sistemática" de la educación y en particular por la "completa derogación de la Lomce, el 3 + 2 en Universidad, y por la reversión de los recortes y la privatización".

De momento, los principales problemas que han existido en los institutos son "la amenaza con tener falta, siendo que no se puede por ser una huelga totalmente legal y los exámenes". Según puntualiza Sanz, las únicas clases que se han llenado son aquellas en las que se han mantenido los exámenes: "Se han pedido que se cambiaran durante estos días, pero no ha habido voluntad".

Una opinión que también mantienen desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Pública de Aragón (Fapar): "Nos han informado de que entre los estudiantes de secundaria el seguimiento ha sido bastante elevado. Solo entraban en clase aquellos que tenían exámenes. Respecto a esto, lamentamos que no se haya cumplido nuestra petición y que se esté entorpeciendo de este modo el seguimiento masivo de la huelga".

Por su parte, en Primaria, donde el seguimiento suele ser bastante más bajo, también se están registrando un amplio respaldo: "Alrededor del 30 o 40% de los alumnos no han acudido a clase. Hay en centros en los que este volumen sube al 50% y en otros en los que se encuentra en el 20%". No obstante, todos los colectivos y sindicatos puntualizan que son datos "muy provisionales". "Aún con todo, las noticias que nos están llegando de los centros son muy buenas. Estamos satisfechos", recalcan desde Fapar.

Un ejemplo es el colegio Tenerias, donde el 50% de los niños y el 33% de los profesores han secundado la huelga. Los datos de este centro respecto a los docentes no se alejan de las informaciones provisionales que tienen en CGT. "Alrededor del 40% de los profesores, tanto de Primaria como de Secundaria, han decidido hacer huelga", recalcan.

Según este sindicato, el profesorado se ha movilizado de manera más decidida en centros como el CEIP Alejo Lorén de Caspe, el Equipo de Orientación de Ejea de los Caballeros, el CRA Bajo Martín de la Puebla de Híjar, el CEIP Joaquín Costa de Graus y el CPEPA de la Margen Izquierda de Zaragoza, todos ellos con una incidencia cercana al 100%.

Por otro lado, en multitud de centros la ausencia de alumnado ha impedido el funcionamiento normal de la jornada escolar. "Aquellos con mayor incidencia de paro en el alumnado han sido el IES Pirineos de Jaca, el IES Grande Covián de Zaragoza y el IES San Alberto Magno de Sabiñánigo", sostienen.

En la Universidad de Zaragoza los primeros datos también son positivos. "En el campus San Francisco el seguimiento de estudiantes es casi total. Solo alrededor del 10% de las clases han empezado, pero no están completas. Así que estaríamos hablando de que un 90% de los alumnos han secundado la huelga", sostienen desde el colectivo Estudiantes en Defensa de la Universidad (EDU). Desde el Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (CEPA), la estimación es similar, rondando el 85% en el campus San Franciso. Respecto al profesorado, desde EDU puntualizan que no tienen datos concretos, pero "sí que se ha percibido que ha entrado menos personal que otras mañanas".

Por su parte, los datos provisionales del Gobierno de Aragón evidencian que, al menos, un 5,17% de los docentes se han sumado a la huelga. Según la información recogida entre las 9.00 y las 10.00, en Huesca se llegaría a un 6,21%, en Zaragoza a un 0,18% y en Teruel, un 8,25% .

Manifestaciones en Zaragoza, Huesca y Teruel

Este jueves se están llevando cabo diferentes manifestaciones en Aragón. En Zaragoza, la marcha ha partido a las 12.00 de la plaza San Francisco. A la misma hora se se ha iniciado la concentración de Huesca (en la plaza Zaragoza) y en Teruel ha comenzado en la plaza San Juan. De momento, según las informaciones facilitadas por CEPA, la manifestación de Zaragoza está siendo un éxito, "con más gente que en las anteriores huelgas".

Esta tarde también hay previstas movilizaciones a las 19.00 en Zaragoza y Teruel (en la plaza de España y San Juan respectivamente) y a las 18.30 en Huesca (como por la mañana, en la plaza Zaragoza).