Los padres de la concertada recogen más de 10.000 firmas en un día contra el cierre de aulas

"Con gran sorpresa descubrimos que contemplan el cierre de hasta 28 aulas concertadas en el proceso de conciertos que finaliza el 15 de abril. Esto podría llegar a suponer impedir el acceso a centros concertados de Aragón a 620 alumnos por curso; el cierre de varios centros concertados; el despido de profesores, de PAS y de otros trabajadores; y la limitación de un derecho fundamental como es la libertad de enseñanza", afirma la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón), que ha iniciado la campaña.

La recogida de firmas se lanzó en la madrugada del miércoles al jueves, y este jueves a mediodía ya llevaba más de 8.500 firmas. Los padres de la concertada critican el cierre de aulas concertadas propuesto y piden que se mantengan todos los conciertos en el actual proceso de renovación (cuya resolución final está prevista para el 15 de abril).

El PSOE ha matizado en las últimas horas que el cierre de aulas concertadas solo se haría en las zonas donde haya aulas públicas en peligro, en el caso de que no haya niños suficientes para cubrir todas las aulas (públicas y privadas). "No es un disparate ni un ataque, sino una apuesta por la pública", afirmó el miércoles en las Cortes el socialistas Javier Sada. El Gobierno no concreta el número exacto de aulas concertadas que dejarían de tener financiación (podrían ser menos de 28), ni cuándo se sabrá.

"En el acuerdo de PSOE y Podemos el cierre de aulas concertadas se condiciona a la existencia de oferta pública, algo que es contrario a derecho, como pone claramente de manifiesto una reciente sentencia del Tribunal Supremo. En esta sentencia se establece con total claridad que para negar conciertos educativos tiene que ser condición obligatoria que no exista demanda social en estos centros, independientemente de la oferta de los centros de titularidad pública existentes en la zona", subraya Fecaparagón.

"El éxito de la recogida de firmas demuestra que hay mucha preocupación. Estamos indignados y muy dolidos con Podemos y PSOE. Se está atacando la libertad de elección de las familias. Nos están usando como moneda de cambio entre los partidos", señala el presidente de Fecaparagón, Miguel Ángel García Vera.