PP y C's piden a Lambán que se someta a una cuestión de confianza

La s portavoces de PP y Ciudadanos en las Cortes de Aragón h an pedido al presidente del gobierno, Javier Lambán, que se someta a una cuestión de confianza para comprobar qué apoyos tiene en el Parlamento, dado que no es capaz de concitar los acuerdos necesarios para aprobar los presupuestos de 2017.

Lambán ha contestado , en la sesión de control de las Cortes, a dos preguntas de PP y Ciudadanos relacionadas con los efectos negativos que tiene para Aragón la prórroga presupuestaria.

Mar Vaquero, por el PP, y Susana Gaspar, por Ciudadanos, han coincidido en censurar los efectos perniciosos que para los aragoneses tiene esta prórroga, vigente porque el PSOE no ha sido capaz de llegar a acuerdos con los partidos de la izquierda para aprobar las cuentas, según han recordado.

Y ambas han pedido que, ante esta situación, el presidente se someta a una cuestión de confianza.

Vaquero ha insistido en que se ha demostrado que el "modelo de izquierdas" que Lambán defiende "ha fracasado" porque se apoya "en el chantaje y la extorsión".

Ese modelo de izquierdas, ha enfatizado la portavoz del PP, "no es útil, se contradice, no responde a las necesidades de los aragoneses, no es capaz de garantizar el bienestar y pone en riesgo la prosperidad".

Los cuatro partidos de izquierdas con representación en la Cámara, ha agregado, están pensando más "en quién fracasa más en las próximas elecciones" que en los intereses de los aragoneses.

Por eso ha dicho que a Lambán solo le quedan tres opciones: someterse a una cuestión de confianza, disolver las Cortes y convocar elecciones o, la que ha considerado "la mejor", rectificar y renunciar al modelo de izquierdas y "empezar a gobernar".

Vaquero ha insistido en que Lambán es un presidente "aislado debilitado, humillado y dispuesto a cualquier cosa" .

Para Susana Gaspar, lo que debería hacer el presidente ante la situación de prórroga presupuestaria es "buscar alianzas" que permitan a Aragón salir del bloqueo.

En caso contrario, ha asegurado que debería asumir "su derrota" y "presentarse a una cuestión de confianza".

La portavoz de la formación naranja ha insistido en que si la opción "A" que mantiene Lambán -la de sacar unos presupuestos solo con el apoyo de la izquierda- fracasa, debe buscar "la opción B, C, D o hasta la Z" para dar solución a los problemas de los aragoneses.

Sin nombrarlo, se ha referido a Podemos, y ha advertido al PSOE de que está dando demasiada responsabilidad a quien no tiene tanta. "Usted da de comer a la bestia", ha precisado.

El presidente, por su parte, ha recordado a ambas portavoces que el Gobierno de España también tiene unos presupuestos prorrogados y nadie le hace al presidente Mariano Rajoy las preguntas que a él le formulan.

Ha dicho, por eso, que lo que tiene Vaquero es una "dislexia política de libro" y ha instado a Gaspar a pedirle al presidente de su partido, Albert Rivera, que le haga la misma pregunta a Rajoy que ella le ha hecho hoy a él.

Lambán ha rechazado que de momento los efectos de la prórroga presupuestaria sean demasiado perjudiciales para los aragoneses, bastante menos en cualquier caso, ha dicho a la bancada del PP, que los que provocó la decisión del anterior gobierno de no acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

A pesar de ello, ha manifestado que su gobierno, y él mismo, está haciendo todo lo posible por resolver la situación, e incluso ha mostrado cierto optimismo con ello.

Tratará de sacarlos adelante, ha reiterado, con aquellas fuerzas que apoyaron su investidura, no por sectarismo, sino por coherencia.