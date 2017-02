C's pedirá la creación de una comisión para combatir la despoblación

El diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez ha definido la despoblación como el problema "más grave" que tiene Aragón y ha instado a "poner manos en pared" para combatirlo y no solo "tomar conciencia", por lo que ha anunciado que pedirá la creación de una comisión al respecto.

En su interpelación en el pleno de las Cortes al consejero de Presidencia, Vicente Guillén, el diputado de la formación naranja ha incidido en las zonas "muertas" de la provincia de Teruel, como la de Ojos Negros o el Maestrazgo, a las que ha añadido también áreas de Zaragoza y Huesca, donde la situación es también "verdaderamente lamentable".

A su juicio, medidas como el aeropuerto de Teruel, Dinópolis o Motorland no han sido efectivas porque han provocado que la gente se marche a la capital provincial y esas zonas se sigan despoblando.

En este sentido, ha llamado la atención sobre el Bajo Martín, principal productora mundial de alabastro o la Sierra de Albarracín y su potencialidad maderera y, sin embargo, 15 comarcas de Aragón -entre ellas 7 de las 10 turolenses- están "en muerte demográfica".

Ante ello, Domínguez ha apostado por extraer recursos naturales que generen valor añadido y empleo o convertir estas zonas en "paraísos fiscales", en el sentido de introducir bonificaciones a la actividad empresarial.

Además, ha recordado que hay varios proyectos sobre la mesa, como los de la CEOE en Teruel o el de Serranía Celtibérica, que "ha quedado en el olvido" pese a que incluye zonas de Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-la Mancha, Castilla y León y La Rioja y aglutina la mitad de los municipios españoles con menos de 100 habitantes.

No obstante, ha asegurado que "se tiene que querer vivir en ese sitio", algo más complicado donde no hay colegio, el centro de salud más próximo está a 40 minutos o no hay ni siquiera cobertura de móvil, como en el 60 por ciento de la provincia de Teruel, a lo que ha sumado también la llegada de la banda ancha al medio rural, que es "lamentable".

Guillén, por su parte, ha coincidido en la necesidad de que las condiciones de vida y los servicios no sean diferentes o menores en las áreas rurales con respecto a las urbanas y, en este sentido, ha recordado que las provincias de Zaragoza y Huesca vivieron en el siglo XX una de las mejores experiencias repobladoras del país, gracias a los sistemas de riegos y los pueblos de colonización.

Ahora, ha continuado, el futuro tiene "mucho que ver" con las infraestructuras telemáticas y es "de gran trascendencia" llevar la banda ancha a todo el territorio.

Por otro lado, pese a que ha insistido en que un solo el gobierno no tiene los instrumentos suficientes para luchar contra la "lacra social y territorial" que supone la despoblación, ha destacado medidas como la bajada de ratios en las escuelas -algunas permanecen abiertas hasta con solo tres niños- o la implantación de ciclos de formación profesional en el medio rural.

Del mismo modo, ha apostado por la discriminación positiva para las empresas que se instalan en el medio rural y ha puesto como ejemplo la futura llegada de BonÁrea a Épila o el desarrollo de plataformas logísticas en Fraga o Teruel.

Ha defendido también el mantenimiento del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), aunque haya que darle una "vuelta fundamental" para que sirva para crear empleo, la apertura de dos nuevos centros de salud en esta legislatura -en Mosqueruela e Illueca-, la incorporación de jóvenes agricultores al campo o la próxima Ley de Venta de Proximidad, que posibilitará que los productores no necesiten intermediarios para vender a precios asequibles y rentables.

Respecto al proyecto de Serranía Celtibérica, el consejero ha afirmado que no tiene "ningún inconveniente" en apoyarlo, pero ha remarcado que tiene una visión diferente a la de sus creadores y la dificultad del mismo, al elegir determinados territorios en las provincias.

Por último, ha confiado en que la situación de Aragón respecto a la despoblación sea tenida en cuenta por la UE y en la futura financiación autonómica para atraer más fondos.