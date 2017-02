Los problemas con la vacuna contra el tétanos persistirán, al menos, hasta el 2019

La empresa GlaxoSmithKline (GSK) ha anunciado que dejará "de fabricar y por tanto, de suministrar" vacunas combinadas frente al tétanos y la difteria (dT) , un tipo de vacuna que hasta ahora se administraba en España a los adolescentes de entre 12 y 14 años como dosis de recuerdo frente a esas dos enfermedades. También se utilizaba en adultos que no fueron vacunados de pequeños y además, a modo de tratamiento profiláctico ante heridas de carácter tetanígeno (muy contaminadas, mordeduras o realizadas con objetos punzantes sucios).

"Debido a la reducción de la demanda a nivel mundial y a la preferencia de numerosos países por incluir vacunas combinadas frente al tétanos, la difteria y la tos ferina (TDaP) en sus programas de vacunación, GSK dejará de fabricar vacunas combinadas frente al tétanos y la difteria (dT) (...) Las autoridades sanitarias españolas están puntualmente informadas y estamos trabajando conjuntamente para ir eliminando de manera progresiva estas vacunas, si bien, mantendremos el suministro para cumplir con nuestros compromisos contractuales vigentes", han informado desde la compañía a Heraldo.es.

El Ministerio de Sanidad anunció hace unas semanas problemas de abastecimiento de esta vacuna y la Comisión de Salud Pública acordó suspender temporalmente el suministro de las 'dosis de recuerdo' con el fin de reservar el stock existente para tratamientos de profilaxis post-exposición. Pese a ello, Aragón decidió seguir administrándola a los adolescentes de 14 años para completar el ciclo de vacunación ya iniciado.

Pocos fabricantes y vacunas más combinadas

Solo dos empresas fabrican y comercializan en Europa este tipo de vacunas combinadas: GSK y Sanofi. El desabastecimiento actual en todo el continente deriva de distintos problemas que sufrieron ambas compañías hace dos años durante los procesos de producción. Esa circunstancia, sumada al aumento de la demanda de la vacuna contra la tosferina en embarazadas (que incluye también en la mezcla componentes contra el tétanos y la difteria) provocó que ya a finales de 2015 se declarase el desabastecimiento de la vacuna combinada contra esos tres males: dTpa y DTPa.

Además de a las embarazadas durante el último trimestre de gestación, la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina se administra ahora en Aragón a todos los niños durante su primer año de vida en tres dosis (a los dos, los cuatro y los once meses). El actual calendario de vacunación de la Comunidad contempla una dosis de recuerdo a los seis años que hubo que suspender a finales de 2015 debido a ese desabastecimiento y que no se administra desde enero de 2016. Por tanto, los niños nacidos en 2010 y 2011 no la han recibido.

Al orientar los esfuerzos hacia ese tipo de vacuna, la falta de suministro ha alcanzado ahora a la otra modalidad, la que solo incluye componentes contra el tétanos y la difteria (dT). De momento, la Comunidad mantiene la dosis de recuerdo de los 14 años pero desde el Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad informan de que no se descarta tener que suspenderla el año que viene ya que, al anuncio de que GSK dejará de fabricarla, se suman las previsiones de Sanofi. Esta otra compañía ha adelantado que el problema de desabastecimiento "persistirá probablemente hasta el 2019" dado los prolongados procesos de fabricación que exigen las vacunas.

La de los 6 años podría volver

Sin embargo, es posible que la otra modalidad, la que incluye el componente contra la tosferina, pueda volver a administrarse con normalidad a los niños de seis años a lo largo del 2018, según los cálculos del Gobierno de Aragón y de Sanofi Pasteur. "Probablemente a finales de este año tendremos stock suficiente para vacunar a los niños de seis años y, con el tiempo, se podrá llegar también a los niños que siete y ocho años que no la recibieron en su momento", avanzan desde la empresa fabricante.

Luis Gascón, jefe de Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad del Gobierno de Aragón, indica que los organismos internacionales recomiendan cinco dosis de vacunación antitetánica para asegurar una protección duradera a largo plazo. En el actual calendario de vacunación aragonés la dosis de los seis años (ahora paralizada) sería la cuarta y la de los catorce años (que quizás haya que suspender el año que viene) la quinta.

El tétanos es una enfermedad poco frecuente en España. Entre los años 2000 y 2016 solo se han notificado ocho casos de tétanos en Aragón y en personas con una media de edad de 70,4 años. Tres de ellos acabaron en fallecimiento.