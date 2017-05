Lambán da un ultimátum a Podemos para que negocie los presupuestos

En una comparecencia ante los medios, Lambán ha recordado que que el nombramiento y cese de su gabinete es “tarea indelegable” del presidente y ha aseverado que “aceptar que otros quiten o pongan consejeros” supondría “perder la dignidad como gobernante”. “Da la impresión de que es profundamente antidemocrático”, ha añadido.

Ha resaltado los “esfuerzos” y las “sobradas muestras de disposición al diálogo, de flexibilidad y de responsabilidad” que el Ejecutivo PSOE-CHA ha dado para llevar a las Cortes el presupuesto de 2017 “en tiempo y forma”.

El Gobierno, ha advertido Lambán, no está dispuesto a "seguir aceptando más condiciones ni demoras, pero sí a aceptar toda clase de garantías jurídicas y políticas” que puedan plantear Podemos e IU porque, como fuerzas que apoyaron su investidura, “tienen todo el derecho del mundo a exigirlas”. Incluso se ha comprometido a “avalar personalmente” los acuerdos a los que pueda llegar con los podemistas, si bien no ha concretado en qué se traduciría ese aval.

Lambán reconoce ese derecho en sendas cartas dirigidas al líder podemista en las Cortes, Pablo Echenique, y la diputada de IU Patricia Luquin. En el caso de la formación morada, el presidente propone además recuperar el observatorio que se constituyó para evaluar los pactos de investidura con el fin demostrar que el Gobierno “ha cumplido sus acuerdos en 2016”.

Javier Lambán ha insistido en pactar las cuentas con la izquierda, algo que no es “sectario, sino coherente con el mandato de las urnas y con los acuerdos de investidura”. “Solo manejamos un escenario A”, ha dicho, aunque no ha marcado un plazo para adoptar una decisión si las negociaciones no prosperan.