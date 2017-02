La próxima semana, clave para los opositores de Aragón

Por un lado, el martes, se reune la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participará el ministro, Íñigo Méndez de Vigo, y las comunidades autónomas. En ella está previsto que se aborde el problema de los presupuestos, es decir, si la prórroga presupuestaria estatal (y en el caso de Aragón, también autonómica) permite la convocatoria de oposiciones o no.

De este modo, el futuro más inminente de estos interinos pasa por esa reunión. Posteriormente, el Gobierno de Aragón ha anunciado una nueva cita con los sindicatos que firmaron el acuerdo de las oposiciones (CC. OO., UGT, CGT y CSIF), en la que previsiblemente se les informará de la decisión del Ministerio y se acordará si finalmente hay exámenes este año o no.

Desde STEA, el único sindicato que no acudirá tras haberse posicionado en contra de conovocar oposiciones, ha mostrado su rechazo a que todavía se desconozca qué ocurrirá con la prueba. "No es de recibo que a 17 de febrero no existan certezas sobre algo tan serio como son las oposiciones", han puntualizado en una nota de prensa en la que piden que se deje de prolongar la "agonía" de los interinos.