Compromís carga contra Aragón para reclamar más inversión estatal en Valencia

Las referencias hacia Aragón y el corredor central fueron directas. "¿Usted cree que era prioritario el AVE llegara a Huesca?", preguntó al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna. "Si se está invirtiendo en el corredor central, que se invierta en el corredor Mediterráneo, no que se diga que se está invirtiendo", dijo.

Según el argumento que utilizó Baldoví, no se entiende que pueda haber un tren entre Zaragoza y Huesca a velocidad alta (que es bastante más modesto que el AVE que llega de Madrid a Valencia) y todavía no haya un tren de alta velocidad que una Valencia y Barcelona. "Con todo respeto a la gente de Aragón, pero no me juegue a la demagogia y no me diga que no es más importante y tiene un retorno económico mayor para el conjunto del país", insistió.

Las palabras que ayer pronunció Baldoví no coinciden con los hechos. La empresa pública ADIF reconoció esta misma semana que ha destinado al corredor Mediterráneo más de 13.000 millones. Además, el propio ministro de la Serna le replicó ayer que el Gobierno está dando "prioridad" al proyecto levantino.

Las palabras de Baldoví contra las inversiones en Aragón generaron una reacción unánime. El diputado del PP por Zaragoza, Eloy Suárez, lamentó que recurriese "al frentismo con Aragón" para suplir "la falta de argumentos". Además, se preguntó por qué reclama más dinero estatal para conectarse con Cataluña si ese gobierno lo que quiere es "separarse de España".

El diputado del PSOE por Teruel, Ignacio Urquizu, explicó a Baldoví que "es más útil buscar complicidades entre vecinos que el enfrentamiento". Además, tras incidir en que "no son proyectos excluyentes", recordó que "el corredor Mediterráneo implica la modernización de un área que ya es muy moderna, mientras que lo que pedimos muchos en esta España interior es sobrevivir". En esta línea, le pidió "sensibilidad".

El diputado de Ciudadanos por Zaragoza, Rodrigo Gómez, consideró que Baldoví "está en su derecho en reclamar lo suyo, pero está muy equivocado en lo que dice". En este sentido, recordó por ejemplo el estado del tren entre Zaragoza,Teruel y Valencia.

Por su parte, el diputado oscense del grupo Unidos Podemos, Jorge Luis, lamentó "la falta de solidaridad" de la intervención de Baldoví. El diputado recordó que "comunidades como Aragón, La Rioja o Galicia estamos muy lejos de las que recibe Valencia". "Su intervención nos indigna a los territorios despoblados", afirmó.