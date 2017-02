Adiós rutina, hola pajar

Sin embargo,la rutina diaria le hacía tener cada vez menos tiempo para entrenar, para disfrutar y vivir el momento. Así que un buen día decidió dar un giro de 180 grados e iniciar un proyecto que comienza a dar sus primeros pasos.

“Al principio buscaba una borda en el Pirineo, una casa para escapar el fin de semana, pero los precios en allí son elevados, no había mucha opción, así que mientras seguía buscando iba ahorrando hasta que al fin encontré una casa en la Sierra de la Demanda, en San Millán de Lara (Burgos), -explica Rejas-. Era un antiguo pajar, vi que estaba muy bien de precio y con los ahorros que tenía decidí comprarla y lanzarme a la aventura”.

Rejas quiere documentar las distintas fases de este proyecto a través de las redes sociales: “Me gusta mucho la edición de vídeo y escribir. Por eso quiero contar toda la historia desde el principio y así motivar a otras personas que puedan encontrarse en una situación similar o en un periodo de cambio a lanzarse a realizar proyectos que tengan en mente”.

Su idea comenzó a materializarse cuando durante las pasadas Navidades se acercó a San Millán de Lara, un pequeño pueblo burgalés que cuenta con cerca de 80 habitantes. “Me acerqué allí para ver el estado de la casa. Estaba mejor de lo que pensaba, -recuerda-. Luego comencé a investigar sobre la casa y la zona para conocer qué poblaciones cercanas existen”.

En enero volvió para hablar con los propietarios, llegaron a un acuerdo y la compró. Durante este mes de febrero “toca cerrar la parte burocrática, dejar el piso en el que estoy y hacer la mudanza. A primeros de marzo me trasladaré allí de manera definitiva”, cuenta.

En su futuro hogar queda mucho por hacer y “va a ser una tarea difícil porque no tengo ni idea de albañilería ni de nada relacionado con la rehabilitación de viviendas. Así que aprenderé de forma autodidacta con la ayuda de la familia y los amigos. Entre ellos hay ingenieros y arquitectos que me echarán una mano para sacar adelante el proyecto”, añade.

Supone un cambio drástico y difícil en su vida pero José Miguel Rejas no se lo pensó cuando tomo la decisión: “Cambié tiempo por dinero”, afirma. Aunque viajar es otra de sus aficiones, echar raíces en San Millán de Lara no cambiará sus planes de seguir recorriendo mundo. “La idea inicial era llamarlo campamento base, por ser como un refugio, una casa en la que estaré asentado pero con la opción de moverme. No obstante, tengo claro que durante los próximos meses no voy a tener la posibilidad de viajar tanto”, señala.

En un futuro, Rejas no descarta la posibilidad de que el pajar se convierta en un alojamiento rural para quien se acerque a conocer la zona o quiera conocer el proyecto. Su deseos es “que esta iniciativa sea compartida con los amigos y que la vayamos haciendo entre todos”.