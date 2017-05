Los planes de pensiones privados pierden casi 28.000 partícipes en Aragón en cuatro años

Los más desconfiados (y, entre ellos, especialmente aquellos que tienen o han tenido una posición que les ha permitido guardar para mañana), siempre han tenido la opción de abrirse un plan de pensiones. En España, unos 7,8 millones de personas son titulares de uno de estos fondos. En los últimos años, esta opción de ahorro se ha favorecido, incluso, desde las administraciones públicas: algunas de ellas, como es el caso de Aragón, introdujeron desgravaciones en la declaración de IRPF a los titulares de estos productos financieros. De hecho, este mismo miércoles el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, rompió una lanza a favor de ellos en una comparecencia en el Congreso.

Pero, aun con estos incentivos, España no es un país en el que el sistema privado de pensiones esté arraigado y, además, la crisis ha hecho mella en este mercado porque muchas familias han tenido que rescatar estos planes durante los años de dificultades económicas para obtener liquidez.

Así consta en los informes anuales de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), que señalan que entre 2012 y 2015 el número de partícipes en planes de pensiones pasó de algo más de 8,1 millones de personas a 7,8 millones. Aragón no se desmarcó de la tendencia nacional y también se perdieron partícipes de estos fondos, a pesar de que los especialistas de Inverco señalan a la Comunidad como una de las más ahorradoras.

Los fondos de pensiones privados gustan a los aragoneses: la región se sitúa por encima de la media nacional de partícipes en estos planes, pero el número de aragoneses que tiene un plan de pensiones privado se ha ido reduciendo cada año desde hace cuatro ejercicios. Entre 2012 y 2015, el número de partícipes se redujo en cerca de 28.000 personas (de 307.693 a 279.812), pero es curioso que, a la par, el capital que se ha puesto ‘a salvo’ en estos fondos no ha dejado de crecer. El patrimonio suscrito en los mismos creció en más de 573 millones de euros entre 2012 y 2015: pasó de 2.477 millones de euros a algo más de 3.051 millones. Esto situó el patrimonio medio por partícipe en Aragón en 10.903 euros en 2015, casi 3.000 euros más que en 2012, la cuarta Comunidad con la media más elevada.

El sistema mixto es la solución para algunos expertos

Pero, ¿qué hay detrás de este descenso? Los rescates de fondos (que se han de declarar a Hacienda cuando se efectúan según la legislación vigente) por la recesión podrían ser una de las causas determinantes porque, desde luego, las estrecheces económicas han marcado el comportamiento de los inversores en los últimos años. Más allá de esta coyuntura, desde las instituciones de inversión no tienen dudas de que estos planes privados de ahorro fortalecen al sistema público. La semana pasada, sin ir más lejos, este punto de vista llegó hasta el Congreso de los Diputados. En la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo compareció Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, quien pidió reactivar las aportaciones a los planes de pensiones de los empleados públicos, que se suspendieron en 2011, e impulsar los planes de empresa, que según su punto de vista se encuentran estancados.

Martínez-Aldama también abogó por un sistema mixto de pensiones, en el que queden combinados el modelo de reparto de la Seguridad Social y el de capitalización. "Es la mejor fórmula para hacer más resistente el sistema de pensiones", señaló el presidente de Inverco tras comentar que en 21 de los 33 países más desarrollados del mundo, la capitalización tiene una presencia importante en el sistema de pensiones "y no meramente testimonial como en España".

En términos muy similares se expresó este lunes Luis María Linde ante el mismo público. En la comisión del Pacto de Toledo, el gobernador del Banco de España abogó por extender la vida laboral más allá de los 67 años y opinó que el Estado tendría que establecer mecanismos para complementar la jubilación con estos planes privados.

El debate no está en el agotamiento del Fondo

Para el presidente de Inverco la clave es, pues, la complementariedad de ambos sistemas. De hecho, señaló que el debate no se encuentra en el previsible agotamiento del Fondo de Reserva en 2018, ya que esto no significa que el sistema no tenga recursos para pagar las prestaciones, puesto que la principal vía de ingresos proviene de las cotizaciones. “Lo que está en duda es el nivel de prestaciones que se pueda proveer a partir de 2030", señaló.

En los mismos términos se expresó hace unos días Jorge Torres, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, que explicó en HERALDO TV de forma muy didáctica todos los detalles del funcionamiento del Fondo de Reserva, analizó la situación actual y trazó algunas claves a tener en cuenta para el futuro próximo.