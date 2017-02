Aragón seguirá administrando la vacuna de recuerdo contra el tétanos pese al desabastecimiento nacional

El objetivo es, según se refleja en la nota informativa emitida por el Ministerio de Sanidad, reservar el stock que aún queda disponible para quienes sufran heridas tetanígenas y requieran la aplicación de un tratamiento de profilaxis post-exposición.

Tras el acuerdo alcanzado el pasado 9 de febrero algunas comunidades, como La Rioja, ya han transmitido a los profesionales sanitarios la decisión de suspender el suministro de la dosis de recuerdo e, incluso, comunicado la obligación de recoger la mayor parte de las vacunas que queden para averiguar de cuántas disponen en sus respectivos territorios.

En Aragón, sin embargo, la Dirección General de Salud Pública considera que la comunidad cuenta todavía con un stock suficiente y ha decidido continuar con el calendario de vacunación y no suspender la dosis de recuerdo de los 14 años. No obstante, desde la Consejería de Sanidad advierten de que no se descarta tener que tomar esta decisión en un futuro cercano.

Cada año se administra en Aragón la dosis de recuerdo de la vacuna tétanos-difteria a unos 10.200 escolares de 14 años. Según ha informado la Comisión de Salud Pública, la suspensión temporal de la vacunación no supondría un riesgo para la población ya que se seguiría suministrando a las personas que, por valoración de riesgo individual, la necesitaran. El Gobierno de Aragón, sin embargo, prefiere no interrumpir el ciclo de vacunación ya iniciado en este periodo.

En busca de vacunas

Mientras, el Ministerio de Sanidad indaga en las razones que han llevado a la situación actual de desabastecimiento de las dos compañías que suministran en España esta vacuna: GlaxoSmithKline y Sanofi Aventis. Por eso, según han comunicado, han solicitado información precisa acerca de la producción prevista para 2017 y lo años sucesivos. "Asimismo, se ha contactado con otras compañías para conocer su disponibilidad de vacunas en otros países y, si disponen de ellas, gestionar de manera ágil su comercialización o utilización en España", ha informado el Ministerio.

Además, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha comunicado que el Ministerio está en contacto con las autoridades sanitarias de otros países de la Unión Europea y con la Organización Mundial de la Salud para "conocer e intercambiar información relativa a este problema común y plantear posibles soluciones conjuntas".

La vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina consta de tres dosis que en Aragón se administran a los dos, los cuatro y los once meses de vida. Después, a los 14 años, se aplica una dosis de recuerdo específica contra el tétanos y la difteria.