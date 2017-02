El circo sin animales, la propuesta que impulsaron 12 alumnos de Muel

“Vean al ligre, mitad león, mitad tigre”, “Un fuerte aplauso para nuestro oso mientras mantiene el equilibrio sobre la bola”, “Observen cómo los elefantes caminan sobre dos patas mientras el tigre atraviesa un aro de fuego”, eran frases habituales en los circos hasta no hace mucho. Todavía lo son en algunos, aunque desde hace un tiempo ya no se oyen en Muel , Monzón y Zaragoza. Ahora es en Madrid donde se ha presentado una iniciativa en este sentido.

La ciudad de Monzón prohibió los espectáculos con animales salvajes en 2008. A esta iniciativa -impulsada 6 años antes desde Cataluña-, se sumó el municipio de Muel, en 2011, gracias al proyecto impulsado por los 12 alumnos de cuarto del Colegio Orba de Muel que decidieron, asesorados por su profesor César Bona, crear El Cuarto Hocico, una protectora de animales virtual.

Cuando vino un circo a la localidad estaban ilusionados, así que Bona les invitó a indagar algo más sobre cómo viven los animales que se utilizan en los espectáculos y no les gustó el trato que recibían. Entonces decidieron escribir una carta al Consistorio solicitando que no se volvieran a instalar circos con animales en el municipio. Lograron su objetivo y la solicitud también se leyó en un pleno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.

"El egoísmo del ser humano no nos deja ver cosas tan básicas como que los animales en el circo no se lo pasan tan bien como nosotros, o que los animales en el zoo no están ahí por placer... La educación en sensibilidad y en empatía es muy necesaria”, escribía el profesor en un texto publicado en el blog de El Cuarto Hocico en 2012.

Educación y respeto

“Siempre que presenciamos algún hecho admirable deseamos hacerlo nosotros también, ese es el resultado de nuestra admiración. No confundamos a los niños dándoles cuentos en los que los animales ‘trabajan’ felices en el circo. Seamos originales y rompamos con ese modelo que no nos deja ver la luz”, añadía.

“Sigo pensando lo mismo que expresé en aquel escrito”, afirma César Bona. Hoy, los niños que pasaron por el colegio de Muel ya son adolescentes y siguen manteniendo el contacto con su profesor: “Sé que después de la etapa de El Cuarto Hocico cada cual ha ido contagiando aquello que iniciamos y que algunos de mis alumnos han dado charlas en el instituto sobre el respeto a los animales. Todos ellos pasaron de no tener ningún animal en casa a tener alguno, o recogerlos de la calle, a ser conscientes de que cada paso de ellos conseguía, con certeza, salvar vidas y mejorar las de otros seres”.

“Las cosas tienen que seguir cambiando aunque muchas ya lo han hecho. Hemos pasado de que vengan circos con animales a que nos demos cuenta de que los niños se divierten sin necesidad de ver ese sufrimiento. Es muy interesante iniciar ese paso en las escuelas y en la literatura infantil”, apostilla.

La labor de los alumnos de Muel fue reconocida por la prestigiosa primatóloga y antropóloga Jane Goodall, quien escribió en el prólogo de un libro sobre su iniciativa: “Los miembros de El Cuarto Hocico proporcionan un ejemplo perfecto de cómo los niños, una vez que conocen los problemas y se les ofrece la posibilidad de actuar, se remangan la camisa entusiasmados por arreglar las cosas”.

“Libre de circos con animales”

En la capital aragonesa, el distrito de Casablanca se sumó en 2012 a esta movilización declarándose “libre de circos con animales”. La junta de distrito de este barrio zaragozano aprobó una declaración para ser considerado “distrito libre de circos con animales” al considerar “irracional que se permita el uso de animales en los circos , máxime cuando somos conscientes del sufrimiento al que se les somete”, según declaraciones de la presidenta de la junta, la concejal de CHA Leticia Crespo.

Los circos con animales no montan sus carpas en la capital aragonesa desde 2015. Según el artículo 7 de las disposición generales que contiene la Ordenanza Municipal sobre la protección, tenencia responsable y la venta de animales “está prohibido utilizar animales en espectáculos, filmaciones, actividades publicitarias, actividades culturales o religiosas y cualquier otra actividad siempre que les pueda ocasionar daño o sufrimiento, o bien degradación, parodias, burlas o tratamiento antinaturales, o que puedan herir la sensibilidad de las personas que los contemplan, con la excepción de lo establecido en la ley respecto de los espectáculos taurinos, vaquillas, cetrerías y circos”.

A finales del pasado año, el Gobierno de Zaragoza promovió la introducción de un artículo en la Ordenanza para consolidar la prohibición de que se celebren en Zaragoza circos que utilicen animales en sus espectáculos.

En España, más de 370 municipios se han declarado libres de circos con animales salvajes, según la organización InfoCircos, que agrupa a varias entidades dedicadas a la protección de los animales y la fauna salvaje. El último en sacar adelante una iniciativa en este sentido es el Ayuntamiento de Madrid, que aprobó el pasado 31 de enero una propuesta de Ahora Madrid y PSOE para prohibir el uso de animales salvajes en espectáculos circenses.

Entre los países que han prohibido la utilización en circos de cualquier animal, de animales salvajes o de especies amenazadas se encuentran: Austria, Bolivia, Grecia, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Holanda, Hungría, Irán, Portugal, Suecia, Croacia, Bosnia Herzegovina, Noruega, Costa Rica, Panamá, Perú, India, Israel, Singapur, Bélgica, Polonia, Malta o Eslovaquia. Además, existen prohibiciones municipales y regionales en otros países como Australia, Brasil, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, entre otros.