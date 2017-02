Los enfermos de hepatitis C denuncian problemas en el diagnóstico

Los enfermos de hepatitis C han denunciado este jueves el incumplimiento por parte del Departamento de Sanidad de la DGA del plan estratégico de manejo y control de esta patología. Entre otras cuestiones, han criticado el retraso en la puesta en marcha del cribado previsto para hacer un registro de los afectados y las reticencias de algunos especialistas en ordenar una elastografía (un fibroscán), necesario para diagnosticar el grado de la enfermedad y establecer el tratamiento.

La Plataforma de Afectados de Hepatitis C de Aragón ha recordado que aunque se calcula, según las estadísticas, que hay 22.000 enfermos en la Comunidad, alrededor de un 70% desconocen actualmente que padecen esta patología. Por ello, el presidente de la entidad, Adolfo Burriel, ha destacado la importancia de comenzar con un cribado de la población en varios centros de salud. "A pesar de que el plan estratégico de actuación es de abril de 2016, el cribado no se ha llevado a cabo ni hay medidas expresas para llevarlo a cabo", ha lamentado.

Burriel ha asegurado que resulta también "especialmente grave" que haya especialistas de Digestivo que en vez de seguir el protocolo establecido y ordenar al paciente una elastografía para conocer el grado exacto de fibrosis que padecen, "retrasan los trámites o resuelven el tratamiento con meros análisis de sangre periódicos". Es el caso, por ejemplo, de Carlos Connet, un enfermo al que se le diagnosticó la enfermedad el pasado mes de septiembre y, desde entonces, ha pedido que se le haga esta prueba. "Estoy sin tratamiento. He perdido 10 kilos... Y hasta el 31 de marzo, después de mucho insistir, no me hacen el fibroscán", ha criticado.

Los afectados, además, han confiado en que el Departamento de Sanidad comience cuanto antes a administrar los nuevos tratamientos a los enfermos con fibrosis nivel 0 y 1, ya que se aseguró que se empezaría a principios de 2017. En estos momentos, ya los reciben los afectados con los grados 3 y 4 y algunos del 2.