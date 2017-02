Aragón innova con una técnica de recuperación del helio a pequeña escala

Se trata de una tecnología que tiene su germen en el Instituto de Ciencias Materiales de Aragón (ICMA), en Zaragoza, y que se basa en la recuperación y purificación del gas procedente de la evaporación del helio líquido empleado en la refrigeración de equipos científicos y médicos.

"Los investigadores que disponen de esta maquinaria son más competitivos porque si reutilizas el helio sólo lo tienes que comprar una vez", apunta el coordinador del proyecto, Conrado Rillo, acerca de este gas fósil que se obtiene por separación del gas natural en unos pocos yacimientos del mundo y que se trata de un recurso estratégico, limitado y caro.

En estado gaseoso puede llegar a costar entre 10 y 30 euros el metro cúbico, mientras que en estado líquido puede alcanzar los 40 euros el litro.

Según señala el investigador, el helio se utiliza en un 70 % como gas en la industria y en actividades recreativas y en un 30 % en estado líquido en laboratorios científicos y en las resonancias magnéticas en hospitales.

Y es que el helio es el líquido más frío que existe y por eso es tan valioso para la investigación, ya que "la temperatura es como ruido, enmascara propiedades muy interesantes de los materiales porque la energía asociada a la temperatura es superior a la energía asociada al fenómeno", ilustra Rillo.

Precisamente, el desarrollo de técnicas criogénicas para obtener helio líquido permitió que el holandés Heike Kamerlingh Onnes descubriera la superconductividad en la Universidad de Leiden, en Holanda, lo que le valió el Nobel de Física en 1913.

A partir de ese momento se crearon máquinas industriales para recuperar y licuar el helio a gran escala, pero en el caso de los laboratorios científicos y de los equipos médicos, que no suelen necesitar tanta cantidad de helio líquido, no se había encontrado una solución eficiente.

Ese era el caso del ICMA, instituto de investigación mixto de la Universidad de Zaragoza (UZ) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que trabaja el investigador Conrado Rillo.

En el 2006, la antigua máquina de licuefacción de helio de este instituto quedó obsoleta y se plantearon la siguiente cuestión: ¿compramos una máquina industrial o intentamos fabricar un sistema adaptado a nuestro consumo? Y optaron por aplicar el ingenio.

"Se me ocurrió una forma nueva de producir el helio líquido aprovechando una tecnología emergente, refrigeradores de ciclo cerrado, que no es muy distinto conceptualmente al aparato de aire acondicionado de casa", explica Rillo.

Tras crear un prototipo junto a la empresa americana GWR Instruments, el científico se dio cuenta de que no solo se había resuelto el problema de su laboratorio, sino que había clientes potenciales en todo el mundo, como todos los hospitales "que no reutilizan el helio porque no pueden disponer de una máquina industrial".

Quantum Design, una empresa especializada en la fabricación y distribución de medidas físicas a bajas temperaturas, se interesó en el proyecto y en la actualidad se encarga de la comercialización de este sistema que han bautizado como licuefactor de tecnología avanzada (ATL en sus siglas en inglés).

Tras cuatro años en el mercado ya existen 124 máquinas que recuperan, almacenan y purifican el helio líquido a pequeña y mediana escala y que son, además, diez veces más baratas que una máquina industrial.

Esta tecnología, que desde el 2012 ha multiplicado por cuatro los retornos en patentes que comparten la Universidad de Zaragoza, el CSIC y la empresa americana GWR Instrument, está en expansión y ya está presente en Europa, Estados Unidos, México, Australia, Rusia, India, China y Japón, entre otros países.

El investigador Conrado Rillo cuenta con orgullo cómo los laboratorios de la Universidad de Leiden, "la meca de la física de las bajas temperaturas", aquellos en el que el Nobel holandés produjo "las primeras gotitas" de helio líquido, cuentan ya con cinco licuefactores y tres purificadores basados en esta tecnología desarrollada en el instituto aragonés.