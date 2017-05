Se duplican las indemnizaciones por daños de la fauna cinegética en los cultivos

"Estos datos se refieren a explotaciones que están aseguradas y padecieron desperfectos en, al menos, el 20% de su extensión de terreno. Si no es así, las compañías no entran a valorarlos", explica Pablo Martínez, responsable de los servicios jurídicos de UAGA, y subraya que "es necesario abordar urgentemente una situación que no deja de empeorar en los últimos tiempos".

Para ello, entiende que la "primera solución" está en seguir aumentando las técnicas y cupos de caza. "El huroneo -un hurón expulsa a los conejos de sus madrigueras- tiene buenos resultados. Además, hay que dar facilidades a los cazadores para que realicen más batidas", añade Martínez, antes de dejar "en manos de las instituciones" la posibilidad de ejecutar estrategias más contundentes.

Este jueves (16.00), la Casa de Cultura de la Muela acogerá una mesa redonda organizada por UAGA en la que todos los sectores implicados podrán exponer su postura. El encargado de inaugurarla será el Director General de Gestión Forestal, José Ramón López. "Tenemos que ser flexibles a la hora de conceder autorizaciones extraordinarias porque en estos momentos el cazador es el mejor aliado del agricultor, pero no hay que olvidar que no todo se basa en eso. En 2005 se capturaban 150.000 conejos al año y ahora, cuando se triplica esa cifra, sigue habiendo un exceso importante", comenta López, y asegura que "el Gobierno de Aragón lleva mucho tiempo trabajando en el asunto".

"Somos conscientes de lo mal que lo están pasando muchos empresarios, pero el desenlace no es cuestión de un día. Es un tema bastante grave y no solo va asociado a los conejos; hay especies de caza mayor como el jabalí que actúan de forma más puntual pero igualmente tienen que ser consideradas", valora, y ensalza la "importancia" de que funcione la colaboración público-privada. "Si las autoridades ofrecen permisos que no son aprovechados no sirve de nada. Hace falta armonía entre la legalidad y la forma en que el cazador la aprovecha para contribuir a estos planes contra las plagas", concluye.

Además de José Ramón López, en el acto de esta tarde participarán Alberto Fernández-Arias, jefe del Servicio de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, Jesús Lobera, director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y Fernando Tello, presidente de la Federación Aragonesa de Caza.