Prohibido el móvil en (casi todos) los colegios

En Aragón no hay una normativa general sobre la utilización del móvil en los centros escolares. Cada uno aprueba sus propias normas recogidas en su reglamento de régimen interior. "Decidimos prohibir los móviles por motivos académicos y de seguridad. En clase pueden interrumpir tanto al profesor como a los alumnos. Y hay riesgo de que se usen para hacer fotos y colgarlas en redes sociales. Hay cierta flexibilidad en los recreos y pasillos con los alumnos mayores", explica Luis Montil, director del instituto Miguel Catalán de Zaragoza, uno de los más grandes de Aragón (con más de 1.500 alumnos).

Los institutos no dejan usar los móviles, pero prácticamente todos los alumnos tienen uno. Según los últimos datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INE, el 90% de los chavales de 14 años tienen teléfono. La edad se adelanta cada vez más. La mitad de los niños de 11 años (entre 5º y 6º de Primaria) tienen móvil.

Los colegios son tan estrictos o más que los institutos. "En el colegio no está permitido el móvil, ni en clase, ni en los recreos, ni desde el año pasado en las excursiones. Decidimos prohibirlo en las salidas fuera del centro para evitar conflictos. Hemos tenido algún problema con las fotos y el uso de las redes sociales", señala Santiago Vicente, director del colegio Zalfonada. "Aunque estoy convencido de que dentro de poco el móvil será imprescindible para el trabajo en el aula. Ahora aún no veo preparados ni a los centros ni a las familias", apunta.

El profesor que enseña con móvil

Ya hay docentes adelantados que usan de manera habitual el móvil en sus clases, como Miguel Ángel Miguel (conocido como Miguemáticas en las redes sociales), profesor de Matemáticas en la ESO en el colegio zaragozano Hijas de San José.

"En el centro no está permitido el uso del móvil salvo con fines educativos. Yo empecé a usarlo en el aula hace dos años. Ahora compatibilizamos portátiles y móviles. Hay muchas aplicaciones muy útiles que los alumnos pueden utilizar en clase o en casa para resolver ecuaciones y problemas o dibujar", afirma Miguel, padre y profesor de Matemáticas de 2º y 4º de la ESO. Y los que no tienen móvil o no disponen de datos pueden usar los portátiles del centro.

Algunas de las aplicaciones que él recomienda son Geogebra, MyScript Calculator, Math tips and tricks, Fraction Calculator, Grapher o Remind (una especie de 'Whatsapp' que usa para comunicarse con alumnos y profesores).

Miguel, de 43 años, es un apasionado de las matemáticas y de internet. Hace menos de dos años creó un canal en Youtube para sus alumnos, en el que cuelga vídeos sobre distintos temas matemáticos. Ha grabado y publicado 320 vídeos, que acumulan unas 850.000 visitas. También tiene un blog (Miguemáticas, con 70.000 visitas), y perfil en Facebook y Twitter (@El_de_gafas).

"Mis alumnos tienen el móvil encima de la mesa durante la clase. Es imposible controlar si alguno aprovecha para chatear o entrar a otras páginas. Pero los beneficios del móvil son mucho mayores que los inconvenientes", reflexiona.