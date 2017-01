Aragón, una de las pocas comunidades que convocan oposiciones de Secundaria y FP

Esta fue la razón por la que uno de los sindicatos, STEA, no firmó el acuerdo. De hecho, en los últimos meses ha realizado una recogida de firmas por esta cuestión. En esos documentos se especificaba que en Matemáticas ya había ocurrido una situación similar en 2014, cuando casi 1.000 personas se presentaron para 50 plazas (20 por cada una). Este año, la oferta será de nueve vacantes más y las expectativas respecto a los interesados no parecen muy diferentes.

Con esta decisión, la comunidad aragonesa ha sido una de las pocas en confirmar qué especialidades ofertará este año y cuantas plazas habrá: 158 plazas entre Secundaria, FP, Escuela Oficial de Idiomas y Conservatorio Profesional de Música. “En el 'efecto llamada' tenemos que tener en cuenta principalmente las comunidades limítrofes: Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja y Navarra”, explica José Luis Cimorra, secretario general de Enseñanza de CC. OO. Aragón. Por el contrario, no es tan relevante lo que ocurra en Cataluña, País Vasco o la Comunidad Valenciana puesto que el idioma es un requisito fundamental.

“Navarra parecía que también había apostado por Secundaria y FP, pero ahora se está pidiendo que se retrase un año, por lo que no se sabe qué harán finalmente”, sostiene Cimorra. De hecho, este lunes mismo, el sindicato Afapna entregó casi 1.000 firmas solicitando que no se convoque estas plazas hasta 2018. Esta decisión la han tomado después de que a principios de 2017, La Rioja anunciara que este año no haría oposiciones, con el objetivo de evitar el 'efecto llamada'. No obstante, las previsiones de Navarra eran muy similares a las de Aragón. En Secundaria también iban a ofertar Matemáticas y Economía y en FP: Instalaciones electrotécnicas, Mantenimiento de vehículos, Procedimientos sanitarios y asistencias y Sistemas y aplicaciones informáticas.

Por su parte, tanto Castilla y León como Castilla-La Mancha no se han pronunciado oficialmente. La primera iba a sacar plazas de FP y Secundaria, mientras que la segunda se debatía entre maestros o Conservatorio. “Castilla y León está justificando su falta de movimientos con la cuestión presupuestaría y Castilla-La Mancha se está planteando no convocar las oposiciones anunciadas por la misma razón”, aseguran desde STEA en una nota de prensa.

En Cataluña también está previsto que sean de Secundaria y FP, con grandes parecidos a Aragón: Cocina y pastelería, Mantenimiento de vehículos, Mecanizado y mantenimiento de máquinas, Procedimientos sanitarios y asistenciales y Procesos de gestión administrativa. Extremadura es la otra comunidad que también apostaba por FP y Secundaria este año, aunque en los últimos días ha habido varias movilizaciones pidiendo a la Consejería que se retrasen a 2018.

En este caso estaba previsto que coincidiera con Aragón en Matemáticas, Economía, Cocina y Pastelería, Instalaciones electrotécnicas, Mantenimiento de vehículos, Procedimientos sanitarios y asistenciales, Procesos de gestión administrativa y Sistemas y aplicaciones informáticas. “Ambas estuvieron trabajando de manera conjunta para intentar ponerse de acuerdo y evitar en cierto modo el 'efecto llamada'. Sin embargo, la oferta no es igual, ya que las necesidades de cada una son diferentes”, asegura Zafra. Galicia, Baleares y Canarias también se han planteado ofertar especialidades de Secundaria, pero no hay nada confirmado.

Conservatorio e Imagen y Sonido, los más afectados

A pesar de que, hasta el momento, Aragón ha sido de las pocas que han confirmado su postura respecto a las oposiciones de 2017, es posible que finalmente se sumen alguna de las comunidades anteriormente nombradas y que el 'efecto llamada' pueda ser menor. Por el contrario, esta situación no se producirá en el caso de Técnicas y procedimientos de imagen y sonido, ya que solo se van a ofertar plazas en Aragón: después de 15 años, saldrán cinco vacantes. Una situación similar ocurrirá en el Conservatorio, puesto que solo hay una comunidad que se plantea la opción de sacar alguna vacante, y quizás ni coincidan. En Aragón está previsto que haya tres de Oboe, cuatro de Percusión, tres de Trombón y otras tantas de Lenguaje Musical.

“Seguramente este año estarán más expuestos que si fueran en 2018, por eso propusimos que las de Régimen Especial pasaran al siguiente”, recuerda Cimorra. Asimismo, reconoce que, en estos momentos, es muy complicado ponerse de acuerdo con el resto de comunidades y, por lo tanto, evitar completamente el 'efecto llamada'. “Se ha comprobado que solo se puede controlar en el caso de maestros y de grandes especialidades de Secundaria. En el resto de situaciones es casi imposible porque las necesidades de cada Administración son diferentes”, puntualiza Alfonso Zafra, coordinador de Enseñanza de CSIF Aragón. Pone como ejemplo que mientras que en el Conservatorio de Aragón, el 80% del profesorado es interino; en el de Comunidad Valenciana esta circunstancia solo afecta al 20%.

“Nos preocupa el 'efecto llamada', pero no se puede dejar de consolidar empleo por esta razón”, señala Zafra. Para evitarlo en próximas ocasiones, el Gobierno de Aragón va a solicitar al Ministerio que convoque una Comisión de Personal Estatal. “El objetivo es establecer un sistema para que todos saquemos las mismas ramas cada año e intentar coincidir en el máximo número de especialidades”, especifica Cimorra.

Al mismo tiempo, algunos sindicatos sostienen que se han sacado todas las plazas posibles. “Las plazas se convocan en función de las vacantes de plantilla sin titular (por jubilación, traslado o nueva creación). Cuando un puesto está dos años ocupado por interinos, pedimos que esta vacante se cree en plantilla y de ahí se saque a oposición”, detalla Zafra. Sin embargo, desde STEA resaltan que si se hubiera esperado a 2018 hubiera habido más. UGT también consideran insuficientes tanto el número de especialidades convocadas como el de plazas ofertadas. Por su parte, en CGT están satisfechos porque con esta oferta “se va a estabilizar plantilla y se van a convocar oposiciones de especialidades que llevaban años sin salir”.

Los puntos, otro dilema

Aparte de las dudas respecto al 'efecto llamada', algunos interinos han puesto el foco en la puntuación de la convocatoria. Los tres veranos que los interinos no han estado contratados han provocado que no obtuvieran todos los puntos por año trabajado. Eso significa que cualquiera que haya estado en los últimos años en Aragón tendrá menos puntos que otro con la misma experiencia y que haya dado clase en otra comunidad. “Este es un problema que ya se ha planteado a la Administración, pero nos han explicado que no se puede hacer nada por cuestiones legales”, explica Zafra.

De hecho este dilema ya se ha producido con anterioridad. “Hay gente que por no estar contratado esos veranos (tras la decisión del entonces Gobierno de Aragón), tuvo unas décimas menos y no logró la plaza, que se la quedó un interino de otra comunidad que había puntuado por 12 meses en vez de 10”, señala Cimorra.

¿Y el resto?

Andalucía, Asturias, Cantabria, Ceuta, Madrid, Melilla, Murcia y País Vasco han decidido llevar a cabo oposiciones del cuerpo de maestro, aunque algunas de ellas todavía no han despejado las dudas respecto a las especialidades que saldrán, puesto que están todavía pendientes de lo que hagan el resto. Por su parte, la Comunidad Valenciana no tiene previsto convocar oposiciones este año y su propuesta se centra en que en 2018 salgan de Infantil y Primaria y en 2019 de Secundaria y otros cuerpos de profesorado.