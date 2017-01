Podemos estudiará el viernes todos escenarios posibles sobre presupuestos

Podemos celebrará el próximo viernes un Consejo Ciudadano en el que analizará el borrador del proyecto de presupuestos de Aragón para 2017 que el gobierno dio a conocer hace tres días y en el que se pondrán sobre la mesa "todos los escenarios posibles", desde el no o la abstención que mantenían hasta ahora como abrirse a estudiar un posible sí.

Fuentes de la formación morada han precisado que durante toda esta semana estudiarán con detenimiento el contenido del proyecto que recibieron el pasado viernes, y hasta la celebración del Consejo Ciudadano del día 3 no habrá "movimientos".

Se estudiará si el proyecto recoge los cinco planes que Podemos puso como condición para abstenerse en la toma en consideración del proyecto de ley y, además, del conjunto del proyecto.

Podemos se mueve en el "terreno de la desconfianza" y antes de tomar una decisión necesita saber que sus propuestas y condiciones están recogidas en el texto recibido.

Por eso no será hasta el viernes que no se planteará la postura que Podemos mantendrá respecto a las cuentas: si siguen defendiendo un no o una abstención o si se abren a otras posibilidades como votar sí.

En cualquier caso, las fuentes han reconocido que aunque el Consejo Ciudadano analice esta cuestión, el viernes podría no tomarse todavía una decisión al respecto.