Guillén advierte de que "si no se aprueban los presupuestos de Aragón tendremos problemas"

Guillén se ha referido, como ejemplo, a los 59 millones de euros para las comarcas destinados a "cubrir los servicios básicos", al recordar que para el ejercicio de 2017 el Gobierno de Aragón ha planteado mejoras en esta partida.

Los servicios sociales que a través de las comarcas financia el Ejecutivo autónomo son una de las demandas que el presidente de la Comarca Cuencas Mineras, José María Merino, le ha realizado este lunes a Guillén en una reunión mantenida en la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en esta capital, en la que también ha intervenido el delegado del Gobierno aragonés en la ciudad, Antonio Arrufat.

Merino ha planteado al consejero los problemas de financiación del ente comarcal y la necesidad de llevar a cabo iniciativas para "frenar la despoblación del medio rural, captar empresas, avanzar en eficiencia energética y buscar financiación para la red de distribución de aguas desde el embalse de la Parras en el río Martín".

En este sentido, Guillén ha señalado que la financiación para la red de distribución de aguas podría intentarse desde los fondos Miner por la importancia que tiene para los cuatro pueblos de los que serían abastecidos.

Guillén ha detallado que ha sido la Diputación Provincial de Teruel la que ha decidido que el cuarto parque de bomberos de la provincia se ubique en una nave en Montalbán por sus "accesos más fáciles que si estuviera en Utrillas" y ha apuntado que las competencias de la Comunidad autónoma son la coordinación y la aplicación de la Ley del Fuego.

A preguntas de los periodistas, Guillén también ha insistido en la necesidad de ofrecer garantías jurídicas para las inversiones que realicen las centrales térmicas para que se pueda utilizar carbón autóctono y tras un largo período de inestabilidad "ahora el Gobierno de España tiene que mojarse".

Temporal de nieve

Por otra parte, Vicente Guillén ha contestado a las quejas expresadas por algunos municipios por el operativo puesto en marcha para hacer frente al temporal de nieve en la provincia turolense. Ha estimado que las críticas son infundadas porque las carreteras autonómicas, a pesar de la nieve, estaban abiertas, "se contrataron todos los equipos disponibles en la zona" y, además, "no ha habido pueblos aislados y las calles son responsabilidad de los ayuntamientos".

Una de las prioridades "fue abrir camino a los camiones con generadores eléctricos" y a los equipos de Endesa para acceder a las 26 torres que se vinieron abajo por no soportar el peso del hielo y la nieve.

"No ha habido una catástrofe pública, ha habido una activación ante una situación climatológica adversa" y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad", para opinar que "no ha habido quejas de ningún ayuntamiento". "No ha habido ninguna incidencia que no se haya atendido e incluso se ha utilizado un helicóptero para llevar grano a 90 yeguas que estaban sueltas", ha comentado.

En el caso de municipios como Mosqueruela, Puertomingalvo o Valdelinares, ha apuntado que tenían las carreteras abiertas con Teruel aunque no estuviesen operativas las vías con la provincia de Castellón y ha precisado que "600 camiones quedaron paralizados en la autovía".

El delegado del Gobierno aragonés en esta provincia, Antonio Arrufat, ha insistido en que "son causas sobrevenidas y lo primero era abrir los accesos a los pueblos".