Lambán señala que la pelota de los presupuestos "está en el tejado de Podemos"

Lambán, que ha visitado este viernes en ella exposición delpor el Museo Nacional de Arte de Cataluña, ha dicho que esta mañana "los grupos parlamentarios, fundamentalmente Podemos e Izquierda Unida, van a tener a su disposición el documento presupuestario prácticamente completo, a falta solo de lo relativo a las empresas públicas que estará listo la semana que viene".El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que ", de un documento hecho a humo de pajas, estamos hablando de un documento listo para ser presentado ante las Cortes de Aragón en cualquier momento".No obstante, ha afirmado que "hasta que el Gobierno no tenga la seguridad de que, actuando así como actúa cualquier gobierno democrático. A partir de ahora, la pelota está en el tejado de Podemos".Javier Lambán ha argumentado que "el presupuesto no es un presupuesto cerrado, es un presupuesto abierto a la negociación, absolutamente todo es negociable", y que lo que, sobre todo pone el Gobierno encima de la mesa "es la voluntad de sentarse a hablar, dialogar, la"."Vamos a emplazar a Podemos e Izquierda Unida, a partir de la semana que viene, a sentarnos a hablar por el procedimiento que quieran, de manera global, por consejerías, por departamentos, y lo vamos a hacer con el ánimo de llegar a acuerdos no con una propuesta cerrada por nuestra parte sino como una propuesta abierta al diálogo y a la negociación".A partir de ese momento, ha continuado diciendo el presidente, "Podemos tendrá que decidir si este año se acomete, por ejemplo, las, en concreto tres centros educativos; tendrá que decidir si las ayudas para combatir la pobreza energética y las situaciones de necesidad de las familias más humildes se pueden atender; tendrá que decidir si el sector cultural aragonés se beneficia de un presupuesto que triplica las ayudas del año anterior para el teatro, para la música, para el sector del libro".Podemos "tendrá que tomar la decisión, en definitiva, deo si opta por ser una fuerza inútil que incumple el mandato que le dieron los electores para mejorar la sociedad aragonesa, para mejorar Aragón con la aplicación de políticas de izquierda".Lambán ha incidido en que "esta es la actitud del Gobierno de Aragón que, además tiene tan claro que estos presupuestos, con su estructura de ingresos y con la, solo pueden ser aprobados por las fuerzas de la izquierda". Ha apostillado que "si no hay presupuestos, la responsabilidad será única y exclusivamente de Podemos".