La pérdida de población en Aragón supera hasta las previsiones más negativas

La crisis ha roto todos los esquemas, incluso los del Instituto Nacional de Estadística (INE). El tiempo ha demostrado que la proyección a corto plazo de la población aragonesa que hizo en 2010 (hasta 2020) no fue del todo acertada, debido sobre todo a que irrumpió un fenómeno económico de tal relevancia que, casi una década después, todavía no se ha superado.Posiblemente las que se realizaron en el año 2010 para Aragón se hubieran aproximado y no hubieran tenido unas diferencias tan significativas si no se hubiera producido un cambio en la situación económica a nivel mundial”, apunta Carlos Gómez, catedrático en Sociología de la Universidad de Zaragoza.