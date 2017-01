Alierta anima a los jóvenes a formarse en lo digital, que va a cambiarlo todo

El presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta, ha animado a los jóvenes a adquirir formación digital, especialmente en digitalización y Big Data, que van a cambiarlo "todo" en un mundo global en el que "algunos" no saben que están y es "su problema", en referencia a Donald Trump.



Alierta, en la apertura de dos itinerarios formativos del programa deen colaboración con el Gobierno de Aragón sobre Big Data y vídeojuegos, ha trasladado a los nuevos alumnos que está "convencido" de queporque con formación digital las posibilidades son "tremendas" para reducir el paro juvenil.De hecho, ha asegurado que hay unaque no se pueden cubrir porque la educación es "un desastre" y no es digital.Ha lamentado también queaunque dicha ventaja se puede acortar en dos o tres años y "no es nada difícil", ya que el mundo va a necesitar a 300 millones de estos profesionales, lo que significará salarios más altos, y no los está formando todavía.En declaraciones a los medios, lha señalado que los objetivos de estos itinerarios formativos es la mejora de la empleabilidad y de la inserción laboral de los jóvenes aragoneses entre 18 y 35 años en dos sectores con posibilidades, tanto para trabajar por cuenta ajena como para iniciar proyectos de emprendimiento.Los, que desarrollarán su formación en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza,bajo los criterios de que fueran desempleados y tuvieran un perfil con ciertos conocimientos básicos sobre cada uno de los itinerarios.Gastón ha destacado también que casi ela los seis meses de culminar su formación.Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de la Fundación Telefónica, Joan Cruz, ha reiterado que hay una serie de competencias digitales que no están cubiertas por la formación tradicional y las están pidiendo las empresas.Ante eso, entendían que era necesaria una formación específica y orientada a las necesidades del mercado y, por ello, los alumnos de estos itinerarios estarán desde el tercer mes haciendo proyectos conjuntamente con las empresas.Además, ha indicado que también les enseñarán otras competencias transversales comoo un currículum de manera imaginativa.Con todo ello, en algunos lugares este programa ha conseguido, ha aseverado, con jóvenes procedentes de muy distintos ámbitos de formación -desde periodistas hasta veterinarios- que lo que buscan es "reinventarse".