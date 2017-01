¿Por qué 1.000 aragoneses no tendrán que hacer el examen final de Bachillerato?

Unos 1.000 alumnos de Aragón podrán acceder este año a la universidad sin necesidad de examinarse de la nueva prueba final de Bachillerato. Esta es la estimación que realizan desde la consejería de Educación del Gobierno de Aragón teniendo en cuenta el grupo de estudiantes que el año pasado no superaron la selectividad y el número de repetidores de 2º de Bachillerato que hay en este momento en la comunidad. Según especifica la disposición transitoria única publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de diciembre, estos alumnos, que iniciaron los estudios de Bachillerato conforme al sistema educativo anterior, podrán acceder a estudios superiores sin necesidad de realizar los nuevos exámenes.

Al haber estudiado o estar haciéndolo con un currículo diferente al que compondrá la prueba de Bachillerato (también denominada EvAU), implantada por la Lomce , el Gobierno decidió queEsta fue la solución por la que optaron para evitar, en la mayor medida, las diferencias entre los estudiantes de la LOE y los de la Lomce en este año de paso.“Es una situación excepcional, así que el Gobierno decidió que este colectivo podrían acceder a la universidad con la nota media de Bachillerato,. Por el contrario, para aquellos que estén cursando la Lomce, la nota de acceso se calculará ponderando en un 40% la calificación de la fase obligatoria (que se puntúa de 0 a 10) y un 60% de la de Bachillerato. A esta nota se le podrán sumar hasta 4 puntos presentándose a la fase voluntaria (con la que se obtienen hasta 14 para su admisión en los diferentes grados)”, explica Fernando Zulaica, delegado del Rector para las pruebas de acceso y admisión a la universidad.Con esta disposición, que les garantiza el acceso,y no se presentan a subir nota,como Medicina, Fisioterapia o la conjunta de Derecho con Administración de Empresas (DADE), ya que todas ellas exigen“De este modo, el Gobierno ha regulado el acceso; pero no la admisión de estos estudiantes. Esto es competencia de las universidades españolas”, recuerda Zulaica. Por ello, según recalca, las universidades de todo el país están debatiendo varias fórmulas para regular esta admisión.. En estos momentos se están barajando muchas posibilidades”, asegura.No obstante, también recuerda que estos alumnos“Al igual que todos los años hay gente que repite la selectividad para subir nota. Estos estudiantes también podrán presentarse a la fase obligatoria de la EvAU si quieren subir la nota de acceso y, si superan esta o la tienen aprobada del curso anterior (fase general de la PAU), a la parte voluntaria para obtener un máximo de 14 puntos”, señala.Las asignaturas de lade la rama de Ciencias son Biología, Física, Química, Geología y Dibujo Técnico II. Por su parte, en Humanidades y Ciencias Sociales están Historia de la Filosofía, Economía de la Empresa, Geografía, Griego o Historia del Arte; y en la rama de Artes: Artes Escénicas, Cultura Audiovisual o Diseño. A estas trece materias: Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Latín y Fundamentos del Arte.

Aulas reservadas

Aunque todavía no se han publicado oficialmente las fechas en las que se celebrará esta prueba ni cuál será el contenido final, Zulaica resalta que está todo muy avanzado: “El texto está ya elaborado, pero falta que se apruebe en diferentes órganos para que finalmente se publique en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y sea definitivo”.



De momento ya se ha conoce que la prueba será similar a la antigua selectividad: hay una parte obligatoria y otra voluntaria, la calificación máxima es sobre 14 puntos y los exámenes son solo de asignaturas de 2º de Bachillerato. Además, para superarla es necesario obtener una nota media superior al 4 en las pruebas y un mínimo de un 5 al hacer la media de los cuatro exámenes obligatorios (que pesarán un 40%) y las calificaciones del ciclo (que cuentan un 60%). “La fase obligatoria debe corresponder a materias cursadas, pero en la voluntaria se pueden elegir asignaturas que no se han cursado”, puntualiza Zulaica.



Por su parte, la fecha para la celebración de las pruebas ya está señalada en rojo en el calendario de la Universidad de Zaragoza, que tiene reservadas las aulas desde hace semanas. “La idea ha sido mantener la dinámica que se seguía hasta ahora: la primera semana de junio y la segunda de septiembre”, afirma. De este modo, si no se produce ningún cambio, las fechas provisionales para las pruebas son el 6, 7 y 8 de junio y el 12, 13 y 14 de septiembre.